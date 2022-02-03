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Джамала зізналася, що втратила близьку людину: "хочеться плакати" (фото)

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Четвер 03 лютого 2022 14:44
Джамала зізналася, що втратила близьку людину: "хочеться плакати" (фото) Джамала втратила близького друга (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Джамала повідомила сумну новину. Зірка заявила, що вона втратила дуже близького друга.

Про смерть наставниці та викладачки з вокалу Наталії Горбатенко співачка розповіла у своєму Instagram.

За її словами, Наталя була винятковим вчителем, адже вона мала унікальні вокальні знання. До того ж Джамала мріяла з нею відкрити вокальну школу.

"Не стало дуже близького друга, з яким можна було говорити годинами про все. Ні в консерваторії, ні після я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди буду дякувати Богові за цю зустріч", – написала співачка.

Зірка розповіла, що такої веселої, енергійної та надихаючої людини ще ніколи не зустрічала.

Джамала зізналася, що втратила близьку людину: &quot;хочеться плакати&quot; (фото)Джамала втратила близького друга (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала додала, що у консерваторії над ними часто жартували, адже як такими дружними можуть бути вчитель і учень. Зірка багато часу проводила з викладачкою, вони співали та багато говорили.

"Як близькі подружки. У мене такої й не було, й не буде. Неймовірно важко. Хочеться плакати. При ній абсолютно не можна було сумувати. Ми сміялися і завжди-завжди багато говорили, співали та знову сміялися. Неможливо уявити, як взагалі бути без неї", - сказала зірка.

Джамала зізналася, що втратила близьку людину: &quot;хочеться плакати&quot; (фото)

Джамала втратила близького друга (instagram.com/jamalajaaa)

Також Джамала опублікувала архівні фото й уривок з шоу "Танці з зірками", для якого Наталія Горбатенко дала своє останнє інтерв'ю. Зокрема, у тому випуску співачка присвятила їй номер.

Раніше ми повідомляли, що Джамала вперше розповіла про складні стосунки синів.

Також ми писали, що Джамала згадала, як отримала від хлопця по обличчю за свої одкровення.

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