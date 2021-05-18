Джамала поделилась семейной трагедией: "девочку даже не похоронили"

Джамала в День борьбы за права крымскотатарского народа 18 мая поделилась трагедией своей семьи, которая пострадала от депортации в 1944-м году. Певица вспомнила историю, которую часто вспоминала ее прабабушка - тогда женщину с пятью маленькими детьми отправили на товарном вагоне в Среднюю Азию.

Статистика говорит, что 183 144 тысяч крымских татар, а по татарскими источникам - более 400 тысяч были выселены из родного Крыма. Тогда в течение первого полтора года умерло около 46% депортированных людей. Депортация началась 18 мая в четыре утра и продолжалась до начала июня.

"18 мая 1944. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка часто вспоминала тот ужасный день. Утром ее с пятью маленьким детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Тогда мой прадедушка был на войне. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто забрали ее", - рассказала Джамала.

За что крымских татар выгнали с родной земли

11 мая 1944 года было принято тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 "О крымских татарах". Народу предъявили претензии в якобы массовой измене и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками. Сейчас этот называют актом гено- и этноцидом, а тогда речь шла о сотнях тысяч загубленных жизней.

Более 30 тысяч карателей из НКВД участвовало в той операции. Людям на сборы давалось от нескольких минут до получаса, с собой разрешалось взять личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь.

Вместо крымских татар в Крым заселялись выходцы из России и других республик. Большинство депортированных было направлено в Среднюю Азию, часть - в ГУЛАГ.

Джамала родилась в депортации 27 августа 1983 года в городе Ош Кыргызской ССР в семье крымского татарина и армянки. В 1989 году они вернулись в Крым под Алушту, где и прошло ее детство.