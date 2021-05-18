Джамала поділилася сімейною трагедією: "дівчинку навіть не поховали"

Джамала в День боротьби за права кримськотатарського народу 18 травня поділилася трагедією своєї сім'ї, яка постраждала від депортації в 1944-му році. Співачка згадала історію, яку часто згадувала її прабабуся - тоді жінку з п'ятьма маленькими дітьми відправили на товарному вагоні в Середню Азію.

Про це артистка написала в зворушливому пості у своєму Instagram .

Статистика говорить, що 183 144 тисяч кримських татар, а за татарськими джерелами - понад 400 тисяч були виселені з рідного Криму. Тоді протягом першого півтора року померло близько 46% депортованих людей. Депортація почалася 18 травня о четвертій ранку і тривала до початку червня.

"18 травня 1944. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї сім'ї. Моя прабабуся часто згадувала той жахливий день. Вранці її з п'ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони і відправили поїздом в Середню Азію. Тоді мій прадід був на війні. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дочка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто забрали її", - розповіла Джамала.

За що кримських татар вигнали з рідної землі

11 травня 1944 року було прийнято таємну постанову Державного комітету оборони № 5859 "Про кримських татар". Народу пред'явили претензії в нібито масовій зраді і масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Зараз цей називають актом гено- та етноцидом, а тоді йшлося про сотні тисяч загублених життів.

Понад 30 тисяч карателів з НКВС брало участь у тій операції. Людям на збори давалося від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, посуд і побутовий інвентар.

Замість кримських татар до Криму заселялися вихідці з Росії та інших республік. Більшість депортованих було направлено в Середню Азію, частину - в ГУЛАГ.

Джамала народилася в депортації 27 серпня 1983 року в місті Ош Киргизької РСР в родині кримського татарина і вірменки. У 1989 році вони повернулися в Крим під Алушту, де і пройшло її дитинство.