Джамала назвала своих фаворитов на Евровидении 2021: "они вне конкуренции"

Победительница "Евровидение 2016" знаменитая украинская певица Джамала назвала своих фаворитов на нынешнем конкурсе, финал которого состоится сегодня, 22 мая.
Об этом звезда рассказала в комментарии "Сегодня".
По словам артистки, она болеет за Украину - электрофолк-группу Go_A.
"Конечно же, я всем сердцем болею за Украину, за Go_A. Они для меня вне конкуренции и, я точно знаю, они чувствуют поддержку каждого из нас", - поделилась певица.
Также Джамала отмечала, что имеет еще трех фаворитов, но принимала во внимание лишь выступление артистов в полуфинале.
"Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая! Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Гйона Мухарремая. И, конечно же, я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они очаровательны! Уверена, это может сработать", - сказала Джамала.
Артистка заявила, что к финалу все может кардинально измениться.
Добавим, что транслировать Евровидение 2021 в Украине начнут в 22:00 на каналах "UA: Перший" и СТБ. При этом имя победителя объявят в 01:40.
Украинская группа Go_A представит свою песню под 19 номером. Всего в финале принимают участие 26 стран.
Как сообщали ранее, песню "Shum" группы Go_A, которая представляет Украину на Евровидении-2021, записали на языке жестов.
Напомним, украинские агрономы сделали смешную пародию на песню "Шум" группы Go_A.