Дзеркальний світ: наскільки змінилася б Земля при обертанні в інший бік

Однією зміною сторін сходу та заходу сонця - на заході та сході відповідно, звичайно, все б не обмежилося. Зміни мали б характер значно масштабніший.

Обертання нашої планети впливає на вітри (явище відомо як ефект Коріоліса), і якби Земля робила оберти у зворотний бік, пасати на екваторі вже не дмухали б на захід, а східні вітри в середніх широтах (Європа, США, Аргентина та частина Австралії) перестали б йти в цьому напрямку.

Життя та адаптація видів на "дзеркальній" Землі

Від переходу в "дзеркальний світ" постраждало б чимало біологічних видів, у тому числі й людство, адже біорізноманіття на нашій планеті залежить від адаптацій, на що б пішло досить багато часу.

Так, наприклад, пасати на екваторі приносять поживні речовини з Сахари до Амазонки, підтримуючи величезне біорізноманіття регіону. Без цих вітрів такий важливий процес не міг би статися.

Обертання Землі також впливає на течії вод, як і вітри у прибережних районах. Потік гарячої або холодної води, що встановився, в океанах повністю зміниться, що матиме своєрідний вплив на всю планету. Ефект мав би миттєвий характер.

Якщо розглянути сценарій, за яким зміна обертання планети відбулася кілька тисяч років тому, вже не можна було б говорити про тотальне винищення біорізноманіття, при цьому світ зараз виглядав би зовсім інакше.

Піщані дюни в Аргентині та джунглі у Сахарі

Варто зазначити, що вчені кілька років тому вже моделювали аналог Землі, що обертається у протилежному напрямку. У науковій статті від 2018-го вказувалося, що Африка та Близький Схід були б набагато зеленішими, ніж сьогодні, і пустелі в Сахарі просто не було б.

Натомість пустелями стали б південь Сполучених Штатів, Карибський басейн, Центральна Америка, південь Бразилії та Аргентина, а також Японія та східне узбережжя Китаю.

Зсув вітрів та течій також вплине на температуру та опади. Райони, які зараз є пустелями - будуть набагато спекотнішими та сухішими, але зміни відбудуться і в інших областях.

Так, Європа стала б набагато холоднішою та вологішою, як і Магриб та Близький Схід, частини Австралії та Нової Зеландії.

Наскільки можлива зміна обертання планети

Тут важливо звернути увагу, що почати обертатися у зворотний бік наша планета не може просто так і раптом, як і припинити свої оберти. Якби Земля перестала обертатися, нас знесли б на апокаліптичні цунамі, океани пішли до полюсів, магнітне поле не могло б втримати такі міграції...

У той самий час прецеденти, коли планета "закружляли" в інший бік - є.

У Сонячній системі всі планети обертаються навколо Сонця в одному напрямку, і така "синхронізована карусель" продовжується завдяки збереженню кутового моменту газової хмари, з якої утворилася наша головна зірка. Але змусити планету обертатися у зворотний бік не є неможливим.

Так, Уран внаслідок серйозного зіткнення повернувся на бік, вісь обертання гігантського "лежебока" змістилася. А смертельно гаряча "сестра" Землі Венера обертається у протилежному напрямку - на ній заходи сонця на сході.

"Можливості включають те, що планета перекинулася на 180 градусів через гравітаційне тяжіння Сонця і поведінки його внутрішньої частини. Інший варіант полягає в тому, що вже згаданий ефект плюс тяжіння атмосфери Венери іншими планетами сповільнили її обертання до повної зупинки, а потім повернули назад", - каже астрофізик, професор Альфредо Карпінеті.