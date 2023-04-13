Зеркальный мир: насколько изменилась бы Земля при вращении в другую сторону

Одной сменой сторон восхода солнца - на западе, и заката уже на востоке, конечно, все бы не ограничилось. Изменения носили бы характер значительно масштабнее.

Вращение нашей планеты оказывает влияние на ветры (явление известно как эффект Кориолиса), и если бы Земля делала обороты в обратную сторону, пассаты на экваторе уже бы не дули на запад, а восточные ветры в средних широтах (Европа, США, Аргентина и часть Австралии) перестали бы дуть в этом направлении.

Жизнь и адаптация видов на "зеркальной" Земле

От перехода в "зеркальный мир" пострадали бы многие биологические виды, в том числе и человечество, ведь биоразнообразие на нашей планете зависит от адаптаций, на что бы ушло достаточно много времени.

Так, к примеру, пассаты на экваторе приносят питательные вещества из Сахары в Амазонку, поддерживая огромное биоразнообразие региона. Без этих ветров такой важный процесс не мог бы произойти.

Вращение Земли также влияет на течения вод, как и ветры в прибрежных районах. Установившийся поток горячей или холодной воды в океанах полностью изменится, что окажет своеобразное воздействие на всю планету. Эффект имел бы моментальный характер.

Если рассмотреть сценарий, по которому изменение вращения планеты произошло несколько тысяч лет назад, уже нельзя было бы говорить о тотальном истреблении биоразнообразия, при этом мир сейчас выглядел бы совершенно по-другому.

Песчаные дюны в Аргентине и джунгли в Сахаре

Стоит отметить, что ученые несколько лет назад уже моделировали аналог Земли, вращающиеся в противоположном направлении. В научной статье от 2018-го указывалось, что Африка и Ближний Восток были бы намного зеленее, чем сегодня, и пустыни в Сахаре просто бы не было.

Вместо этого пустынями стали бы юг Соединенных Штатов, Карибский бассейн, Центральная Америка, юг Бразилии и Аргентина, а также Япония и восточное побережье Китая.

Сдвиг ветров и течений также повлияет на температуру и осадки. Районы, которые сейчас являются пустынями - будут намного жарче и суше, но изменения произойдут и в других областях.

Так, Европа стала бы намного холоднее и влажнее, как и Магриб и Ближний Восток, части Австралии и Новой Зеландии.

Насколько возможно изменение вращения планеты

Тут важно обратить внимание, что начать вращаться в обратную сторону наша планета не может просто так и вдруг, как и прекратить свое вращение. Если бы Земля перестала вращаться, нас смели бы апокалиптические цунами, океаны ушли к полюсам, магнитное поле не могло бы удержать такие миграции...

В то же время прецеденты, когда планета "закружили" в другую сторону - есть.

В Солнечной системе все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении, и такая "синхронизированная карусель" продолжается благодаря сохранению углового момента газового облака, из которого образовалась наша главная звезда. Но заставить планету вращаться в обратную сторону не является невозможным.

Так, Уран в результате серьезного столкновения повернулся на бок, ось вращения гигантского "лежебоки" сместилась. А смертельно горячая "сестра" Земли Венера вращается в противоположном направлении - на ней закаты на востоке.

"Возможности включают в себя то, что планета перевернулась на 180 градусов из-за гравитационного притяжения Солнца и поведения его внутренней части. Другой вариант заключается в том, что уже упомянутый эффект плюс притяжение атмосферы Венеры другими планетами замедлили ее вращение до полной остановки, а затем повернули вспять", - говорит астрофизик, доктор Альфредо Карпинети.