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Завтра нас чекає потужна дзеркальна дата: як загадати бажання, щоб воно здійснилося

Середа 03 квітня 2024 20:30
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Завтра нас чекає потужна дзеркальна дата: як загадати бажання, щоб воно здійснилося Дзеркальна дата 4 квітня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дзеркальна дата вважається дуже сильним днем, коли можна загадувати бажання і вони обов'язково здійсняться. Всі починання у такий день будуть успішними, а багатьом саме в цей день неодмінно везе. Ще такі дати люблять обирати для одруження, щоб це у майбутньому принесло багато щастя.

Яка дзеркальна дата буде важливою на початку квітня та як загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

При написанні матеріалу використані джерела: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.

Дзеркальна дата у квітні

Дзеркальною датою вважається та, де числа читаються однаково як зліва направо, так і справа наліво. Ще одна назва - паліндроми. Повних дзеркальних дат дуже мало, але є частково дзеркальні, які також мають потужну силу.

Такі дні мають особливий вплив як на долю окремої людини, так і для світу загалом. Ті, хто вірять у магію дзеркальних дат, обов'язково користуються нагодою, щоб адаптувати під неї свої плани та загадують бажання. Усі рішення та дії в такі дні мають бути особливо зваженими та обережними.

Найближча дата - 04.04.2024

Згідно з нумерологією, число 4 символізує цілісність, стійкість, рівновагу та міцну структуру. Це практичне та матеріалістичне число, яке наділяє людей дисциплінованістю, прагматичністю та здатністю досягати поставлених цілей.

04.04 - енергетично сильний день, в який можна загадувати бажання та будувати доленосні плани.

Що можна робити у дзеркальну дату

  • Планувати майбутнє
  • Розпочинати нові проєкти
  • Проводити важливі зустрічі та переговори
  • Робити пропозицію руки та серця
  • Укладати шлюб
  • Планувати зачаття дитини
  • Загадувати бажання
  • Займатися здоров'ям
  • Приділяти увагу собі
  • Ставити нові цілі

Що не можна робити у дзеркальну дату

Такі дні є потужними та сприятливими для тих, хто дотримується законів Всесвіту і використовує сили на благо собі та іншим людям. Якщо людина поводиться агресивно, висловлює злість, заздрість, завдає страждання іншим людям або робить щось з метою негативних ситуацій, то вона може зіткнутися з негативними наслідками.

У дзеркальну дату не можна:

  • Бажати зла іншим
  • Загадувати бажання, які стосуються інших людей
  • Використовувати силу для негативу
  • Приймати поспішні рішення
  • Робити щось, що виправити буде складно (звільнення, розрив стосунків, образи)

Як правильно загадувати бажання

Будь-яке бажання, сформульоване у дзеркальну дату, має ґрунтуватися на реалізмі. Найкраще, якщо воно є конкретним планом дій.

Також езотерики радять загадувати бажання так, ніби воно вже справдилося у вашому житті.

Візьміть невелике дзеркальце і напишіть на ньому цифри 04.04. Потім подивіться крізь ці цифри на своє відображення і тихо, але чітко скажіть своє бажання.

Бажання має бути ясно сформульоване, воно не має містити частку "не". Дзеркальце з цифрами зберігайте під подушкою протягом трьох днів, після чого цифри можна стерти.

Напишіть на аркуші паперу своє бажання, а потім у кожному кутку поставте цифру 4. Після цього папір потрібно скласти вчетверо та спалити, промовляючи слова: "Винеси послання, принеси бажання".

Раніше ми писали про те, що категорично не можна робити у період Ретроградного Меркурія.

А ще розповідали про те, коли закінчується у квітні коридор затемнень.

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