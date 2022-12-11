Дзеркальна дата 12.12.2022: як правильно загадати бажання, щоб воно здійснилося

Що на нас чекає 12 грудня

Дата 12.12.2022 за словами нумерологів – дуже сильна та несе удачу. Її основний посил - духовність та внутрішній світ. Цей день стане сприятливим та може принести багато цікавих речей.

Цього понеділка варто задуматися про своє майбутнє та визначити головні цілі. Саме 12 грудня матиме більше потрібної енергетики, ніж, наприклад, новорічна ніч.

У вас з'явиться можливість побачити всю цільну картину, а не тільки її фрагменти. І це дозволить відкинути все другорядне та розібратися з власними бажаннями та мріями.

Двійки символізують сьогодення та майбутнє. Тому, якщо з далекосяжними планами у вас поки що складно, складіть список справ на найближчі три тижні та свята.

Що не можна робити у дзеркальну дату

Цього понеділка варто відмовитися від самоаналізу та глибинних з'ясувань своїх вчинків у минулому. Також не можна порушувати гармонію чисел енергією сварок та конфліктів.

Не можна цього дня провокувати на з'ясування стосунків інших людей, вплутуватися в чужі сварки та скандали, а також намагатись доводити свою правоту близькими, знайомим, сусідам чи незнайомим людям.

Не використовуйте частинку "не" у своїй розмові, не говоріть неприємні слова іншим людям, не піддавайтеся похмурому настрою та не вивалюйте свій негатив на інших.

Не варто такого дня відмовляти іншим людям у допомозі або відмовлятися від того, щоб допомогли вам.

Як провести дзеркальну дату з користю

Творіть добро. Здійснюйте добрі вчинки, хоч маленькі, хоч великі. Бажайте людям навколо доброго дня, кажіть дякую.

Будьте активними. Проведіть цей день із друзями чи рідними. Нехай це буде зустріч у кафе, прогулянка засніженим містом або навіть вечеря у вузькому приємному колі.

Якщо у вас є місце сили – вирушайте туди хоча б ненадовго. Побудьте там якийсь час, подумки загадайте бажання і відправте його у Всесвіт.

Наведіть порядок удома, на робочому столі, у своїй голові. Напишіть на аркуші якості паперу, з якими ви хочете розлучитися. Потім цей аркуш паперу потрібно спалити чи розрізати на тисячу шматочків.

Як загадувати бажання у дзеркальну дату

Складіть власну карту бажань. Зробіть колаж із картинок, малюнків або фото того, що ви хочете отримати наступного року – машина, нова посада, сім'я, кохання, вагітність, подорож.

Усі ваші бажання мають бути конкретними, оскільки Всесвіт абстрактні загадування не сприймає. Найзаповітніше бажання напишіть однією фразою на 12 аркушах паперу. Всі листки зберіть, складіть у стопку, перев'яжіть стрічкою і скажіть: "Бажання здійснитися, бути моїй мрії!"

Свої бажання та цілі можна записати в листі, а потім запечатати та прибрати в затишне місце.