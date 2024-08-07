Зеркальная дата 08.08. Кого осчастливят "Врата Льва" и что нужно сделать в этот магический день
Приближается магическая зеркальная дата - 08.08. И уже в этот день открываются "Врата Льва", а потому в четверг некоторым выпадет шанс на счастье.
Астролог Лия Лагуз эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, что нужно сделать на зеркальную дату и чем важны "Врата Льва".
Общий прогноз на 8 августа
8 августа наступают "Врата Льва", период мощной энергетики, когда Солнце находится в своем родном знаке Льва, а звезда Сириус встает в особом расположении.
"Это создает мощный энергетический портал, стимулирующий личностный рост, проявление желаний и духовное пробуждение. "Врата Льва" считаются временем, когда Вселенная открывает новые возможности для реализации мечтаний и достижения целей", - пояснила Лагуз.
Этот день даст нам возможность:
- сосредоточиться на своих внутренних желаниях и на том, чего мы действительно хотим достичь
- переосмыслить свои жизненные цели и начать движение к их реализации
- открыть сердце для новых возможностей и оставить позади старые ограничения
- это отличное время для медитаций, визуализаций и установления намерений. Рекомендуется посвятить время самоанализу и настроить себя на положительный лад.
Гороскоп на четверг (коллаж: РБК-Украина)
Краткий прогноз для каждого знака Зодиака
Овен (21 марта - 19 апреля)
Это идеальный момент для Овнов, чтобы проявить свои лидерские качества. Не бойтесь брать на себя ответственность и претворять в жизнь свои самые смелые идеи. Возможности появятся в сфере карьеры.
Телец (20 апреля - 20 мая)
"Врата Льва" принесут новые шансы в романтической и социальной сферах. Откройтесь для новых знакомств и укрепляйте существующие отношения. Это время для усовершенствования коммуникаций.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Это прекрасная возможность сосредоточиться на обучении и саморазвитии. Вы сможете найти новые источники вдохновения и повысить свой уровень знаний. Также возможны неожиданные финансовые поступления.
Рак (21 июня - 22 июля)
Для Раков этот период будет способствовать эмоциональному исцелению и внутренней гармонии. Уделите внимание своему здоровью и равновесию. Вы сможете найти баланс между работой и отдыхом.
Лев (23 июля - 22 августа)
Львы ощутят значительный подъем энергии и мотивации. Это ваше время сиять и реализовывать свои мечты. Используйте этот период для начала новых проектов и проявления креативности.
Дева (23 августа - 22 сентября)
"Врата Льва" подтолкнут Дев к внутренней трансформации. Это идеальное время для переосмысления жизненных приоритетов и поиска новых путей развития. Не бойтесь менять свою жизнь к лучшему.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Весы могут ждать улучшения в социальных связях и партнерских отношениях. Это удачное время для сотрудничества и заключения выгодных сделок. Ваше обаяние будет на высоте.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Для Скорпионов "Врата Льва" откроют новые профессиональные возможности. Вы можете получить признание или продвижение по службе. Не забывайте о важности командной работы.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Это период, когда Стрельцы могут расширить свои горизонты. Путешествия, обучение и открытие новых культур будут особенно полезными. Ваша любознательность поможет вам найти новые возможности.
Козорог (22 декабря - 19 января)
Козерогам "Врата Льва" принесут возможности для финансового роста. Сосредоточьтесь на управлении ресурсами и планировании будущих инвестиций. Также могут появиться новые источники дохода.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолеи могут ждать изменений в отношениях. "Врата Льва" будут способствовать укреплению партнерских связей или началу новых романтических отношений. Ваша интуиция поможет вам сделать правильный выбор.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы ощутят подъем энергии в творческой сфере. "Врата Льва" принесут вдохновение для реализации креативных проектов. Не бойтесь делиться своими идеями с окружающими - они обретут поддержку и одобрение.
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