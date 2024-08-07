Зеркальная дата 08.08. Кого осчастливят "Врата Льва" и что нужно сделать в этот магический день

Приближается магическая зеркальная дата - 08.08. И уже в этот день открываются "Врата Льва", а потому в четверг некоторым выпадет шанс на счастье.

Астролог Лия Лагуз эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, что нужно сделать на зеркальную дату и чем важны "Врата Льва".

Общий прогноз на 8 августа

8 августа наступают "Врата Льва", период мощной энергетики, когда Солнце находится в своем родном знаке Льва, а звезда Сириус встает в особом расположении.

"Это создает мощный энергетический портал, стимулирующий личностный рост, проявление желаний и духовное пробуждение. "Врата Льва" считаются временем, когда Вселенная открывает новые возможности для реализации мечтаний и достижения целей", - пояснила Лагуз.

Этот день даст нам возможность:

сосредоточиться на своих внутренних желаниях и на том, чего мы действительно хотим достичь

переосмыслить свои жизненные цели и начать движение к их реализации

открыть сердце для новых возможностей и оставить позади старые ограничения

это отличное время для медитаций, визуализаций и установления намерений. Рекомендуется посвятить время самоанализу и настроить себя на положительный лад.

Гороскоп на четверг (коллаж: РБК-Украина)

Краткий прогноз для каждого знака Зодиака

Овен (21 марта - 19 апреля)

Это идеальный момент для Овнов, чтобы проявить свои лидерские качества. Не бойтесь брать на себя ответственность и претворять в жизнь свои самые смелые идеи. Возможности появятся в сфере карьеры.

Телец (20 апреля - 20 мая)

"Врата Льва" принесут новые шансы в романтической и социальной сферах. Откройтесь для новых знакомств и укрепляйте существующие отношения. Это время для усовершенствования коммуникаций.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Это прекрасная возможность сосредоточиться на обучении и саморазвитии. Вы сможете найти новые источники вдохновения и повысить свой уровень знаний. Также возможны неожиданные финансовые поступления.

Рак (21 июня - 22 июля)

Для Раков этот период будет способствовать эмоциональному исцелению и внутренней гармонии. Уделите внимание своему здоровью и равновесию. Вы сможете найти баланс между работой и отдыхом.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы ощутят значительный подъем энергии и мотивации. Это ваше время сиять и реализовывать свои мечты. Используйте этот период для начала новых проектов и проявления креативности.

Дева (23 августа - 22 сентября)

"Врата Льва" подтолкнут Дев к внутренней трансформации. Это идеальное время для переосмысления жизненных приоритетов и поиска новых путей развития. Не бойтесь менять свою жизнь к лучшему.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы могут ждать улучшения в социальных связях и партнерских отношениях. Это удачное время для сотрудничества и заключения выгодных сделок. Ваше обаяние будет на высоте.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Для Скорпионов "Врата Льва" откроют новые профессиональные возможности. Вы можете получить признание или продвижение по службе. Не забывайте о важности командной работы.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Это период, когда Стрельцы могут расширить свои горизонты. Путешествия, обучение и открытие новых культур будут особенно полезными. Ваша любознательность поможет вам найти новые возможности.

Козорог (22 декабря - 19 января)

Козерогам "Врата Льва" принесут возможности для финансового роста. Сосредоточьтесь на управлении ресурсами и планировании будущих инвестиций. Также могут появиться новые источники дохода.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи могут ждать изменений в отношениях. "Врата Льва" будут способствовать укреплению партнерских связей или началу новых романтических отношений. Ваша интуиция поможет вам сделать правильный выбор.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы ощутят подъем энергии в творческой сфере. "Врата Льва" принесут вдохновение для реализации креативных проектов. Не бойтесь делиться своими идеями с окружающими - они обретут поддержку и одобрение.