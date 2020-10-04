Дышать очень трудно: харьковчане рассказали об экологической катастрофе

В Харькове активисты и жители города уже больше года борются с работой Коксового завода. В субботу вечером, 3 октября, в городе наблюдалось рекордное загрязнение воздуха вредными выбросами в атмосферу. Индекс загрязненности воздуха составил 924 единицы, в то время как крайне опасными являются значения около 500 единиц и выше. Об этом рассказывается в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

Как сообщается, опасные выбросы достигли пиковой концентрации в воздухе над Харьковом в 10 часов вечера. Тогда индекс качества воздуха и загрязнения атмосферы составил 924 единицы. При том, что шкала опасности загрязнения заканчивается на 500 единицах. Абсолютный рекорд в загрязнении местные жители связывают с деятельностью "Коксохима", возле которого и были зафиксированы сумасшедшие показатели.

Скриншот (t.me/hueviykharkov)

В комментариях местные жители рассказывают, что такие показатели – не сбой программы. Некоторые жалуются на самочувствие, некоторые сообщают о том, что из-за выбросов стало сложнее дышать.

"Через закрытые окна вообще дышать тяжело...", - пишет одна из пользовательниц.

Одна из жительниц города подробнее рассказала о ситуации.

"В общем, завод реально работает и воняет. Я живу в районе цирка с прошлого года, но запах услышала впервые где-то месяц назад. Это не запах паленой травы, это запах больше химический, похож на запах паленой резины. Первый раз, когда его услышала, подумала, что новый майдан под окнами и палят шины. Дотягивает точно до Одесской, Гагарина, Холодки, сквера Стрелки", - пишет харьковчанка Людмила в комментариях.

Людмила передает, что от загрязнений страдают дети, которые гуляют в парках, располагающихся неподалеку. К тому же женщина подтвердила, что выбросы завод производит преимущественно в ночное время.

"Ветер может разнести это на большие расстояния, непонятно, в какой район переехать. Ту же Новоселовку, типа зеленую, накрывает постоянно. Запах - это просто некомфортно, но содержание этого воздуха это ппц", - добавила женщина.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что токсические отходы могли попасть в Каховское водохранилище.

Ранее мы писали, что в пригороде Киева люди заметили коричневую дымку в воздухе, из-за которой было трудно дышать.

К слову, недавно ученые назвали главные источники загрязнения в квартире.