"Дядько, бережи себе": військовий Назар Грабар розніс Винника за слова про "свій фронт"

Танцюрист та модель Назар Грабар, який на початку повномасштабної війни РФ проти України пішов захищати країну від окупантів, присоромив співака Олега Винника.

Що Грабар говорить про Винника та "економічний фронт"

Танцюрист відповів, як він реагує на те, що деякі українці кажуть про "економічний" та "культурний" фронт. На думку Грабара, це підміна понять. При цьому він пригадав слова Винника, який намагався виправдати те, що не знаходиться в Україні та не пішов на війну, словами про "власний фронт".

"Ой, я не можу. Оце блогерський фронт, культурний фронт. Як Олег Винник сказав "У мене свій фронт". Дядько, ну бережи себе, я не знаю.

Фронт у нас один. А те, що кажуть: "Економічний фронт - це те, що я працюю". Це не називається економічним фронтом - це називається життям. Ти ж працював і до війни, і сплачував податки, а зараз це називають економічним фронтом. Не плутайте поняття, фронт один", - зазначив Грабар.

Військовий присоромив Винника (скріншот)

Чому люди стали менше донатити

Грабар також визнав, що нині "багато людей вже на донати забило". На думку військового, це сталося не просто так. Він вважає, що українці могли втомитися, також є декілька інших причин.

"Ну, може, по-перше, що гроші закінчуються. По-друге, люди втомилися. По-третє, коли люди бачать, що там виставляють, як розкрадається бюджет, у них уже немає віри у те, за що ми б'ємось", - вважає Грабар.