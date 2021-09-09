Двухэтажная вилла и собственный Диснейленд: как выглядит имение Гайтаны под Киевом

В Иванковичах Гайтана живет уже несколько лет. Ее дом находится в коттеджном городке возле озера Круглик. Ранее она жила в обычной киевской квартире возле детской больницы "Охмадтет". Но потом жизнь певицы кардинально изменилась – в 37 лет она сообщила общественности, что вышла замуж за бизнесмена Александра Смарта и ждет от него ребенка.

Гайтана вместе с мужем переехала в Иванковичи. Там у семьи двухэтажная вилла и огромный просторный двор, на котором создан настоящий мини-Диснейленд.

Дочери артистки и бизнесмена уже 4 года. Девочку назвали Сапфир-Николь. Во дворе поместья Гайтаны много аттракционов – качели, горка, песочница. А в просторном дворе регулярно для девочки ставят батут и два надувных бассейна.

Как выглядит особняк Гайтаны под Киевом

А для самой Гайтаны есть другое развлечение – мини-огород. На небольшой грядке за домом у нее растет клубника, несколько кустов огурцов, помидоров и картофель. Еще есть уголок с экзотикой – там растет манго и авокадо.

Как объяснила звездная мама, огород тоже сделан ради дочери – чтобы малышка видела, что и как растет.

На звездных соседей Гайтана не жалуется, а вот сельские жители создают некоторые неудобства. На своих страницах в соцсетях певица рассказала, что соседи жгут траву и этот запах сводит с ума, а еще – вызывает аллергию.

Особняк Гайтаны показали с высоты птичьего полета