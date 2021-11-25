Более двух сотен японских гравюр 18-20 веков: где посмотреть в Днепре

Экспозиция работает при поддержке программы "Культурная столица".

"Это не первый результат сотрудничества программы "Культурная столица" и творческого пространства ARTAREA. Здесь представлен традиционный формат японских произведений искусства и digital-инсталляция. Это новый формат. Многие люди уже видят мир через цифровые технологии и это хорошая возможность привлечь молодежь к искусству", - отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики ДГС Евгений Хорошилов.

Уникальность проекта добавляет мультимедийная инсталляция по мотивам традиционной японской гравюры. Образы самураев и гейш, сцены из спектаклей театра кабуки, герои традиционных японских мифов, страницы истории средневековой Японии оживают в динамике видео-арта, представленного в digital-галерее.

"Коллекция этих гравюр собиралась не один год на разных аукционах. Некоторые из этих работ днепряне уже видели, но здесь появилось очень много новых. Digital составляющую мы готовили около полугода. Видео-инсталляция сделана на основе гравюр, но они оживают, чтобы больше углубить зрителя в японскую культуру", - рассказал директор "ARTAREA DNIPRO" Сергей Бурбело.

В экспозиционном пространстве также доступны QR-коды, по которым можно увидеть видео-экскурсии, подкасты и научные материалы. Они помогут подробнее узнать о концепции выставки.

"Наша инновация в этом проекте заключается в том, что по QR-кодам гости смогут познакомиться с глубоким научным материалом и просмотреть видео-ролики, которые знакомят с сюжетами гравюры. С одной стороны мы рассказываем об истории, технике и технологии в целом, а с другого - сделали выставку интересной и динамичной", - рассказал искусствовед "ARTAREA DNIPRO" Владимир Маликов.

Лариса пришла на спектакль вместе с внуком: "Эти гравюры уникальны. Очень интересно их рассматривать, будто переносишься в другой мир. Важно, чтобы такие культурные мероприятия происходили в городе".

Выставка продлится до 27 декабря в ARTAREA Dnipro по адресу Троицкая площадь, 5А.