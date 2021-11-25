Більше двох сотень японських гравюр 18-20 сторіччя: де подивитися у Дніпрі

Експозиція працює за підтримки програми "Культурна столиця".

"Це не перший результат співпраці програми "Культурна столиця" та творчого простору ARTAREA. Тут представлений традиційний формат японських витворів мистецтва та digital-інсталяція. Це новий формат. Багато людей вже бачать світ через цифрові технології і це гарна можливість залучити молодь до мистецтва", - зазначив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

Унікальності проекту додає мультимедійна інсталяція за мотивами традиційної японської гравюри. Образи самураїв та гейш, сцени з вистав театру кабукі, герої традиційних японських міфів, сторінки історії середньовічної Японії оживають у динаміці відео-арту, який демонструється у digital-галереї.

"Колекція цих гравюр збиралася не один рік на різних аукціонах. Деякі з цих робіт дніпряни вже бачили, але тут з’явилося дуже багато нових. Digital складову ми готували близько півроку. Відео-інсталяція зроблена на основі гравюр, але вони оживають, аби більше заглибити глядача у японську культуру", - розповів директор "ARTAREA DNIPRO" Сергій Бурбело.

В експозиційному просторі також доступні QR-коди, за якими можна побачити відео-екскурсії, подкасти та наукові матеріали. Вони допоможуть детальніше дізнатися про концепцію виставки.

"Наша іновація у цьому проєкті полягає в тому, що за QR-кодами гості зможуть познайомитися з глибоким науковим матеріалом та переглянути відео-ролики, які знайомлять з сюжетами гравюри. З одного боку ми розказуємо про історію, техніку та технологію в цілому, а з іншого - зробили виставку цікавою та динамічною", - розповів мистецтвознавець "ARTAREA DNIPRO" Володимир Маліков.

Пані Лариса прийшла на виставу разом із онуком: "Ці гравюри унікальні. Дуже цікаво їх розглядати, ніби переносишся в інший світ. Важливо, аби такі культурні заходи відбувалися у місті".

Виставка працюватиме до 27 грудня в ARTAREA Dnipro за адресою Троїцька площа, 5А.