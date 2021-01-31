ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Двоюродного брата Бейонсе нашли застреленным: первые подробности

Воскресенье 31 января 2021 14:36
Двоюродного брата Бейонсе нашли застреленным: первые подробности
Мартелл Деруэн брат Бейонсе найден мертвым (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В своей квартире в Сан-Антонио штата Техас было найдено тело двоюродного брата американской поп-певицы Бейонсе. 34-летний Мартелл Деруэн погиб от огнестрельного ранения, констатируют судмедэксперты штата. Кто является главным подозреваемым в убийстве, а также все подробности трагедии – читайте ниже.

Как сообщает таблоид The Sun 31 января, полиция ищет 21-летнюю Сашу Скаре, которая подозревается в преступлении. У нее шрамы на лице от ожогов.

34-летний двоюродный брат знаменитой певицы сделал успешную рэп-карьеру под своим сценическим псевдонимом Kardone, никогда не пользуясь именем кузины в своих интересах. Его друзья обратились в полицию после того, как мужчина несколько дней не выходил на связь. Полицейские обнаружили тело погибшего Деруэна с огнестрельными ранениями в его квартире.

Двоюродного брата Бейонсе нашли застреленным: первые подробности

Мартелл Деруэн (фото: Facebook.com)

Как сообщает KSAT, в убийстве репера подозревается 21-летняя Саша Скар, полиция уже получила ордер на ее арест. Неизвестно, какие отношения ее связывали с женатым Деруэном, но в начале января на своей странице в социальной сети он разместил их совместное фото, обращает внимание Biography Daily.

Двоюродного брата Бейонсе нашли застреленным: первые подробности

Саша Скар подозреваемая в убийстве кузена Бейонсе (фото: San Antonio Police Department)

Друг кузена Бейонсе Брайан Митчелл назвал рэпера тихим и скромным человеком и отметил, что убить его — это все равно "как ранить бабочку". Жена Деруэна Джоя назвала своего супруга любящим, заботливым человеком, который помогал бедным.

Напомним, что ранее умер гениальный американский музыкант. Он был основателем группы Mountain. Британский журнал Classiс Rock внес его имя в список величайших гитаристов всех времен.

Ранее мы писали о том, что умер культовый актер с самым красивым именем.

А также мы рассказывали о том, что скончался создатель мультфильма "Ну, погоди!"

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны звездапреступленияБейонсе

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь