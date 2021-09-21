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Двоюродная сестра Сенцова матами высказалась об Украине: 5 лет ада!

Автор: Людмила Жукова

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан обматерила Украину и заявила, что она прожила здесь "5 лет ада".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"На*уй Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала Каплан.

Стоит отметить, что до 2019 года Каплан была гражданкой России. Потом по указу президента она получила украинский паспорт. И, как оказалось, теперь она очень недовольна и решила высказать эмоции в таком тоне.

Судя по всему, Наталья возвращается домой в Россию. В комментариях украинцы пожелали ей счастливого пути в РФ, некоторые не сдерживали себя в выражениях.

  • Пошла ты знаешь куда ….Фу, какая мерзость у меня в ленте.
  • Скільки твоїй шкурі заплатили, щоб ти полила брудом нашу країну, яка прихистила твою тушу? І чи розумієш наскільки зараз ти нівелюєш всі попередні дії і близьких людей.
  • Да, Наташа, вы самое большое разочарование за последние много лет. Мне даже нечего вам сказать. Это плевок в лицо.
  • Наталья, депрессии у всех случаются. И да, не все приживаются на новом месте после переезда даже в той же стране. Но РФ не страна беззаботного детства, а что такое тоталитаризм Вы все-таки уже забыли. Это тут хлестнет еще хуже. Лучше тогда эмиграция в другую страну.
  • Наташа, якби твоя країна залишила би Україну нарешті в спокої, жити тут було б незрівнянно краще.

Но на этом все не закончилось и Наталья через час написала еще один пост. В нем она также не обошлась без матов, но отметила, что Путину продаваться не будет.

"Украина посылала меня на*уй 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины", - написала она.

Некоторые предположили, что страницу сестры Сенцова взломали, но она опровергла это сама в комментариях.

Наталья Каплан обматерила Украину (фото: facebook.com/skorost.zvuka)

Как мы ранее писали, мать ребенка Сенцова впервые рассказала об отношениях с режиссером.

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Олег Сенцов