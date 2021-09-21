Двоюрідна сестра Сенцова матами висловилася про Україну: 5 років пекла!

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан обматюкала Україну і заявила, що вона прожила тут "5 років пекла".
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"На*уй Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.
Варто відзначити, що до 2019 року Каплан була громадянкою Росії. Потім за указом президента вона отримала український паспорт. І, як виявилося, тепер вона дуже незадоволена і вирішила висловити емоції в такому тоні.
Судячи з усього, Наталя повертається додому в Росію. У коментарях українці побажали їй щасливої дороги в РФ, деякі не стримували себе у виразах.
Але на цьому все не закінчилося і Наталя через годину написала ще один пост. У ньому вона також не обійшлася без матів, але зазначила, що Путіну продаватися не буде.
"Україна Посилала мене на х*уй 5 років, а я всього лише пост у ФБ проти написала. Та відпишіться ви вже. Не сс*ть, Путіну не продамся, він для мене ворог куди довше, ніж для України", - написала вона.
Деякі припустили, що сторінку сестри Сенцова зламали, але вона спростувала це сама в коментарях.
Як ми раніше писали, мати дитини Сенцова вперше розповіла про стосунки з режисером.