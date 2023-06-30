Дворецький Чарльза розповів, що королівські особи замовляють у доставці на вечерю п'ятницю

Що їдять королівські особи на вечерю у п'ятницю

Грант Харрольд працював на короля Чарльза з 2004 по 2011 рік, в цей час він також піклувався про принца Вільяма, принца Гаррі й Кейт, принцесу Уельську.

Так, екс-співробітник королівського двору зазначив, що Чарльз часто щоп'ятниці їв рибу зі смаженою картоплею (традиційне для британців fish and chips), запиваючи їх чашкою чаю, виробленого в Шотландії.

Однак він пояснив, що незважаючи на те, що це традиційна британська їжа, вона була приготовлена по-іншому. Наприклад, замість тріски подавали рибу під назвою європейська солея.

На вечерю у п'ятницю королівська родина замовляла рибу з картоплею (Скриншот)

Дворецький пояснив, що їсти рибу щоп'ятниці - давня традиція, перед якою не можуть встояти члени королівської родини.

У Шотландії, наприклад, дуже поширено щоп'ятниці їсти рибу зі смаженою картоплею. Зазвичай цю страву їдять з релігійної традиції, оскільки у п'ятницю м'ясо не вживають.

Колишній шеф-кухар покійної королеви Єлизавети Даррен Макгрейді раніше розповідав, що вона практично ніколи не їла рибу, обсмажену в клярі з картоплею, оскільки це було "надто для неї".

За його словами, королеві подобалася більш "вишукана риба з запеченим гарніром".

Але коли королівська родина зупинялася у Балморалі, королева іноді балувалася їжею на виніс.