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"Дворец Путина" появился на картах: даже фото добавили

Геленджик, Воскресенье 24 января 2021 13:03
"Дворец Путина" появился на картах: даже фото добавили
Дворец Путина показали на картах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Так называемый Дворец Владимира Путина, президента Российской Федерации, появился на картах в приложениях iPhone. Предполагаемая резиденция, стоимость которой оценивается по меньшей мере в 100 млрд рублей, была идентифицирована на картах в курортном городке Геленджик у берегов Черного моря.

Вилла, расположенная в Краснодарском крае РФ, подписана в приложении карт как "Дворец Путина". Об этом сообщил Telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа".

"На Apple-картах появился дворец Путина в Геленджике", – говорится в сообщении.

&quot;Дворец Путина&quot; появился на картах: даже фото добавили

Дворец Путина появился на картах (фото: t.me/sibmbkmedia)

Стоит отметить, что вместе с геопозицией дворца на картах также прикрепили фотографии предполагаемой резиденции Путина.

Согласно расследованию задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального, площадь здания составляет 17 691 кв. м, стоимость резиденции оценивают в 100 млрд рублей. На прилегающей к ней территории расположены ледовый дворец, церковь, оранжерея, а также чайный домик и тоннель с видом на море.

Также о Дворце Путина появилась статья в энциклопедии "Википедия".

Стоит отметить, что в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина и заявили, что это не правда.

Ранее у Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России.

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