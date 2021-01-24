"Палац Путіна" з'явився на картах: навіть додали фото

Палац Путіна показали на картах (колаж: РБК-Україна)

Так званий Палац Володимира Путіна, президента Російської Федерації, з'явився на картах в додатках iPhone. Передбачувана резиденція, вартість якої оцінюється щонайменше в 100 млрд рублів, була ідентифікована на картах в курортному містечку Геленджик біля берегів Чорного моря.

Вілла, розташована в Краснодарському краї РФ, підписана в додатку карт як "Палац Путіна". Про це повідомив Telegram-канал "Сибір. МБХ медіа".

"На Apple-картах з'явився палац Путіна в Геленджику", – йдеться в повідомленні.

Палац Путіна з'явився на картах (фото: t.me/sibmbkmedia)

Варто відзначити, що разом з геопозицією палацу на картах також прикріпили фотографії передбачуваної резиденції Путіна.

Згідно з розслідуванням затриманого в Москві опозиціонера Олексія Навального, площа будівлі становить 17 691 кв. м, вартість резиденції оцінюють в 100 млрд рублів. На прилеглій до неї території розташовані льодовий палац, церква, оранжерея, а також чайний будиночок і тунель з видом на море.

Також про Палац Путіна з'явилася стаття в енциклопедії "Вікіпедія".

Варто відзначити, що в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна і заявили, що це не правда.

Раніше у Путіна зробили заяву через арешт Навального і протести в Росії.