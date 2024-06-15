Двоколісні пригоди. Найкращі веломаршрути України для всієї родини

Замки Львівщини (Золота підкова)

До 1939 року землі на захід від Збруча належали Польській короні, і з тих часів залишилося багато замків, костелів та резиденцій магнатів. Особливо багата на такі пам'ятки Львівська область, яка може похвалитися найбільшою кількістю відносно добре збережених історичних об'єктів. Найцікавіші з них об'єднані в туристичний маршрут під назвою "Золота Підкова".

Три найвідоміші замки, що приваблюють туристів, розташовані в Підгірцях, Золочеві та Олеському.

Підгорецький замок (фото: Вікіпедія)

Сам веломаршрут не менш захоплюючий, ніж його тематика. Розпочавши подорож із Золочева, за один день можна відвідати всі три замки. Однак подорож буде неповною без катання в мальовничих Гологорах. Попри їх невелику висоту, ці гори вирізняються різноманітними ландшафтами.

Ви проїдете через справжні українські села, де можна купити свіже молоко прямо від корови, прокладете маршрут через ліси та вздовж озер. Рекомендується виділити три дні для подорожі від Золочева до Львова. По дорозі варто відвідати Унівську Лавру та замок у Свіржі, а завершити маршрут у Львові з чашкою ароматної кави.

Шацькі озера

Це рівнинна територія з мінімумом бездоріжжя, тому турингового велосипеда буде цілком достатньо. Шацькі озера включають 30 озер, між якими пролягає основний маршрут. Хоча не всюди є якісне асфальтоване покриття, подекуди їзда може бути складною.

Почати подорож можна з міста Ковель (Волинська область). Далі прямуйте до села Мельники, а звідти вирушайте насолоджуватися красою найбільших озер парку: Люцимер, Світязь, Перемут, а на десерт - найгарніше Пісочне озеро з широким піщаним берегом і величезними соснами.

Одне з Шацьких озер (фото: Вікіпедія)

По дорозі проїдьте через селище Шацьк і село Світязь, яке стрімко розвивається, а також обов'язково завітайте на Татарські гори. Кінцева точка вашого маршруту - село Мельники. Хоч і маршрут не дуже довгий, але у вас є змога насолодитись пейзажами України та набратись нових вражень.

Буцький каньйон

Вам потрібно доїхати до Жашкова (Черкаська область) потягом чи машиною, а звідти вирушати велосипедом. Початок подорожі - у Жашкові, звідти - до Буцького каньйону і назад. Дистанція складає близько 30 кілометрів в один бік, що дозволяє доїхати до каньйону, переночувати там і наступного дня повернутися назад.

Каньйон починається за 800 м нижче від греблі колишньої Буцької ГЕС. Неподалік від греблі розташований мальовничий водоспад Вир.

Каньйон являє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірого граніту, заввишки близько 30 метрів. Довжина каньйону близько 2,5 км, ширина - 80 м. Місцевість чудово підходить для скелелазіння або сплавів на байдарках.

Буцький каньйон (фото: Вікіпедія)

Диканька

Подорож можна почати з міста Полтава. Диканька - маленьке містечко в Полтавській області, відоме завдяки творам Миколи Гоголя. Також під час подорожі ви можете завітати до мурованої церкви імені Святого Миколая.

Далі шлях лежить до Тріумфальної арки, що має багату історію. Побудована у 1820 році на честь зустрічі та перебування царя Олександра I. Арка вважається єдиною пам’яткою на землях сучасної України, пов'язаною з увічненням пам'яті про війну і перемогу над військом Наполеона у війні 1812 року.

Вона знаходиться зліва від автошляху мм. Полтава - Гадяч на повороті до смт Диканька, до місця розташування палацу князів Кочубеїв.

Кочубеївські дуби (фото: Вікіпедія)

Недалеко від арки розташовані Кочубеївські дуби, що збереглись від старовинної діброви, яка оточувала родовий маєток Кочубеїв. Нині під охороною держави знаходяться останні чотири дуби.

Три з них ростуть рядком, один окремо, ближче до Диканьки. Дуби-велетні мають вік 600-800 років. Дерева відносяться до регіонального ландшафтного парку "Диканський", який можна вибрати останньою точкою маршруту, через його мальовничість та велику кількість рідкісних рослин.

Івано-Франківськ - Ворохта - село Говерла - Синевирська поляна - Воловець

Подорож починається з Івано-Франківська, куди можна дібратись потягом, або навіть з Ворохти, куди можна доїхати електричкою. Особливість і складність цього маршруту полягає у постійному наборі висоти, тому ця подорож може тривати навіть понад тиждень. Цей шлях для тих у кого є досвід подорожей на велосипеді та хороша фізична підготовка.

За бажанням, у Ворохті далі прямуйте на базу "Заросляк", щоб піднятись на найвищу гору України - Говерлу. По дорозі до наступної точки маршруту - Синевирська поляна, туристи мають змогу завітати до озера Несамовите. Останнє село маршруту - Воловець, недалеко від якого знаходиться водоспад Шипіт.

Водоспад Шипіт (фото: Getty Images)

Українські Карпати є визначним краєм, яке багате на чудові природні пейзажі, а також на історичні та культурні пам’ятки.

Біля кожної точки маршруту є багато цікавих місць, куди можна завітати. Також, є змога познайомитись з культурою Гуцульщини та Бойківщини, спробувати традиційні українські страви та навчитись нових слів з діалектів.

Печерні міста Карпат

Наступний маршрут розміщений у Прикарпатті. Перша точка маршруту - село Розгірче, яке відоме своїми печерними монастирями. Ще одне цікаве місце в цьому селі - городище давньоруського періоду, що розташоване на одній із вершин хребта, в підніжжі якого вирубано скельний монастир.

Далі вирушайте до Скель Довбуша. Це скельно-печерний комплекс, що є унікальною пам’яткою природи. Комплексна пам'ятка природи "Скелі Довбуша" лежить на висоті 668 м над рівнем моря.

Скелі Довбуша (фото: Вікіпедія)

Це скелясті виступи пісковиків заввишки до 80 м, що утворились понад 70 млн років тому на дні палеогенового моря. Кам'яний лабіринт завширшки 200 м тягнеться серед буково-смерекового лісу зі сходу на захід майже на 1 км.

Кінцева точка маршруту - залишки міста-фортеці Тустань. Також поруч є однойменний музей, що зображує історію цієї фортеці. До початку повномасштабного вторгнення у перших числах серпня тут проводився фестиваль-табір середньовічної культури "Ту Стань!".

Волинське Полісся

Старт подорожі з міста Рівного, куди можна дібратись потягом або машиною. Першим пунктом призначення є місто Клевань, де розташований відомий "тунель кохання". До Тунелю навідуються туристи, а також тут організовують святкові фотосесії молодят.

Є декілька любовних повір'їв, які пов'язані з цією прекрасною місцевістю. Одна з них - закохані мають поцілуватися у той час, коли тунелем проїде поїзд та неодмінно загадати бажання одне на двох. Також у Клевані збереглися руїни Клеванського замку 1475 року.

Тунель кохання в Рівненській області (фото: Вікіпедія)

Наступна точка подорожі - село Олика, яке тривалий час було резиденцією магнатів Радзівіллів. Інша назва цієї резиденції - Олицький замок. Біля замку є великий парк у якому можна перепочити та насолодитись природою.

Останньою точкою маршруту є село Базальтове, де розташований кар’єр з чистою водою, а також геологічний заказник "Базальтові стовпи". Також місцевість багата на мінеральні камені. Посеред затопленого водою кар'єру тут утворився маленький острівець, який називають "Островом кохання".