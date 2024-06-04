Європа і не тільки. Названо напрямки, куди українці поїдуть у відпустку влітку

Під час війни частина українців не відмовляється від планів поїхати на відпочино за кордон, щоб хоч трохи перезавантажитись і набратись сил.

Куди бронюють путівки на літо та які напрямки актуальні найбільше, в коментарі РБК-Україна розповіли аналітики туристичного оператора Join UP!

Зараз українцям дуже необхідне перезавантаження, щоб зберігати сили довгостроково, а мандрівки – одна з кращих можливостей побути в безпеці й отримати нові враження", – кажуть Join UP!

За даними внутрішньої статистики туроператора для РБК-Україна назвали п'ятірку найпопулярніших напрямків для відпочинку у період з червня по серпень.

"Незмінними лідерами залишаються Туреччина та Єгипет. Ці країни відрізняються кліматом і природою, але схожі широкою базою готелів за системою "все включено". Обидва напрямки пропонують цікаву екскурсійну програму, що додає відчуття новизни мандрівникам, які відпочивають на цих курортах не вперше", – відзначають в компанії.

Що стосується європейських курортів, то серед них українці частіше обирають Грецію – там затребувані екскурсії та природні локації Криту), Болгарію, яка стала улюбленим автобусним напрямком для дитячого відпочинку задовго до повномасштабного вторгнення. Популярна також Чорногорія – цю країну обирають частіше ті, хто любить поїздити країною.

"Портрет мандрівника залишається без змін від початку повномасштабної війни. В більшості випадків це жінки з дітьми. Також подорожують люди старшого віку. Що стосується чоловіків, то це або люди віком 60+, або ті, хто на момент бронювання туру перебуває за кордоном", – додали в Join UP!