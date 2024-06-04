ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європа і не тільки. Названо напрямки, куди українці поїдуть у відпустку влітку

Україна, Вівторок 04 червня 2024 11:20
UA EN RU
Європа і не тільки. Названо напрямки, куди українці поїдуть у відпустку влітку Фото: Стамбул, Туреччина (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Під час війни частина українців не відмовляється від планів поїхати на відпочино за кордон, щоб хоч трохи перезавантажитись і набратись сил.

Куди бронюють путівки на літо та які напрямки актуальні найбільше, в коментарі РБК-Україна розповіли аналітики туристичного оператора Join UP!

Зараз українцям дуже необхідне перезавантаження, щоб зберігати сили довгостроково, а мандрівки – одна з кращих можливостей побути в безпеці й отримати нові враження", – кажуть Join UP!

За даними внутрішньої статистики туроператора для РБК-Україна назвали п'ятірку найпопулярніших напрямків для відпочинку у період з червня по серпень.

"Незмінними лідерами залишаються Туреччина та Єгипет. Ці країни відрізняються кліматом і природою, але схожі широкою базою готелів за системою "все включено". Обидва напрямки пропонують цікаву екскурсійну програму, що додає відчуття новизни мандрівникам, які відпочивають на цих курортах не вперше", – відзначають в компанії.

Що стосується європейських курортів, то серед них українці частіше обирають Грецію – там затребувані екскурсії та природні локації Криту), Болгарію, яка стала улюбленим автобусним напрямком для дитячого відпочинку задовго до повномасштабного вторгнення. Популярна також Чорногорія – цю країну обирають частіше ті, хто любить поїздити країною.

"Портрет мандрівника залишається без змін від початку повномасштабної війни. В більшості випадків це жінки з дітьми. Також подорожують люди старшого віку. Що стосується чоловіків, то це або люди віком 60+, або ті, хто на момент бронювання туру перебуває за кордоном", – додали в Join UP!

Детальніше про те, де та за якою ціною українці планують відпочити влітку за кордоном, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Тим часом відомий європейський лоукостер Ryanair розширює свою маршрутну мережу і додає 11 нових рейсів до популярних туристичних локацій. Нові напрямки будуть доступні пасажирам із жовтня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм Відпочинок за кордоном
NEWS
Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни