Двірники на авто більше не замерзатимуть, якщо скористаєтесь цими порадами

Зимові двірники

Гарним рішенням стане монтаж спеціальних двірників для машини. В автомобільних магазинах є кілька варіантів такого пристрою.

Досвідчені водії радять вибирати зимові двірники класичної каркасної конструкції з гумовим чохлом. Він захищає каркас від обмерзання, а сама робоча частина трохи довша і м'якша звичайної - це ускладнює обмерзання.

Двірники з підігрівом

Цей спосіб також дуже дієвий, проте недешевий. Ціна залежить від обраної моделі, виробника, а також самої марки машини. В середньому доведеться викласти за такі двірники в районі 1 700 грн. за комплект.

Врахуйте і той фактор, що обігрів вітрового скла не допоможе підігріти двірники під час руху машини, оскільки його функція - розтопити лід після довгої стоянки.

Спиртовмісна рідина

Значно простішим і дешевшим рішенням буде застосування спиртовмісної рідини. Для цього потрібно протерти гумку і каркас щітки. Проте ефект від такого методу триває недовго. Але якщо ви плануєте їхати на невеликі дистанції, то це цілком робочий варіант.

Силіконова змазка

Також взимку можна використовувати силіконову змазку для двірників. Цей спосіб дещо ефективніший за попередній.

Така змазка може триматися на щітці й каркасі декілька днів. При цьому важливо, не нанести забагато речовини, щоб вона, потрапивши на скло, що не погіршила огляд дороги водію.

Зимовий режим двірників

На всіх сучасних машинах двірники "паркуються" у невидимій зоні для водія у самому низу. Плюс у тому, що вони не перекривають огляд водію, мінус - не попадають на ту частину скла, яка прогрівається.

Тому у деяких моделей машин передбачений спеціальний зимовий режим для двірників. Така опція є, наприклад, у Ленд Ровері. Водіям варто її використовувати під час снігопадів чи при мінусовій температурі.