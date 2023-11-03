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У дверях автомобіля є "секретна" заглушка, яка позбавляє серйозної проблеми: не усі це знають

Яка прихована функція є в авто (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Конструкція кузова автомобіля передбачає певну кількість прихованих порожнин. Для того, щоб при експлуатації в них не затримувалася волога, яка стає причиною корозії, передбачена спеціальна водовідвідна система. Однак, мало водіїв знають про це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok Bourn to create.

Про що мало хто знає

Відео з маловідомим фактом було опубліковано у TikTok. Мільйони водіїв були шоковані й зізналися, що не знали про отвір у нижній частині дверей авто.

На відео людина витягнула невелику заглушку з отвору внизу дверей автомобіля та звідти полилася вода.

"Люди, осушіть свої двері. Хто знав, що це потрібно зробити?" - йдеться під відео. 

У коментарях люди були приголомшені цим фактом і кинулися перевіряти, чи це правда. Один із користувачів написав, що це цілком реально, ще й пороги кузова треба інколи "зливати".

Також у коментарях виникли суперечки про те, чи це була вода, чи щось було замість неї.

Як спускати воду з дверець авто (фото: скриншот)

 

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Також ми писали, що потрібно припинити їхати, якщо в авто загорілася ця кнопка.

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