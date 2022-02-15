ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всего две надписи на банке помогут купить вкусный и нежный консервированный зеленый горошек

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 11:30
Всего две надписи на банке помогут купить вкусный и нежный консервированный зеленый горошек Фото: Как выбрать вкусный зеленый горошек (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

От качества консервированного зеленого горошка во многом зависит вкус будущих блюд, в которые мы их добавим. В основном мы привыкли ориентироваться на цену консервации, бренд и так далее, но на самом деле все гораздо проще.

Как купить вкусный и нежный горошек, пишут Belnovosti.

Эксперты говорят, что если следовать некоторым советам и знать эти тонкости, вы никогда не наткнетесь на твердый горошек.

Первое: обратите внимание на дату изготовления

И она не обязательно должна быть недавней.

Дело в том, что самый лучший горошек не тот, что свежий и был произведен несколько дней назад, а тот, что был заготовлен в июне или июле.

В это время горох как раз и созревает, а значит в банку закатали свежий горошек, который собрали в сезон "молочной спелости".

Июньский-июльский горошек точно будет сладким и вкусным.

Если же вы купили горошек, к примеру, зимой, и дата на нем стоит недавняя, значит, его сделали из сухого гороха, то есть замочили, чтобы он набух, а потом законсервировали.

На банке с таким горошком может быть фраза "из восстановленного гороха".

Второе: на банке может быть надпись "сделано из мозговых сортов горошка"

Это значит, что в жестянку "закатали" молодой, не переспевший горох.

И еще несколько нюансов. Обратите внимание на крышку - она ни в коем случае не может быть вздутой.

Что касается состава, то кроме самого гороха, соли, воды и сахара там ничего не должно быть.

Ранее мы писали, что пельмени оказывается, нельзя бросать в кипяток. Выяснилось, как правильно их варить, чтобы они не разваливались.

Также эксперты рассказали, как проверить качество сливочного масла при помощи водки.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки
LITE
Любовь прошла: Канье Уэст расстался с Джулией Фокс и отправил бывшей жене грузовик роз
Любовь прошла: Канье Уэст расстался с Джулией Фокс и отправил бывшей жене грузовик роз