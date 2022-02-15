Всього два написи на банці допоможуть купити смачний і ніжний консервований зелений горошок
Від якості консервованого зеленого горошку багато в чому залежить смак майбутніх страв, в які ми їх додамо. В основному ми звикли орієнтуватися на ціну консервації, бренд і так далі, але насправді все набагато простіше.
Як купити смачний і ніжний горошок, пишуть Belnovosti.
Експерти кажуть, що якщо дотримуватися деяких порад і знати ці тонкощі, ви ніколи не натрапите на твердий горошок.
Перше: зверніть увагу на дату виготовлення
І вона не обов'язково повинна бути недавньою.
Справа в тому, що найкращий горошок не той, що свіжий і був проведений кілька днів тому, а той, що був заготовлений в червні або липні.
В цей час горох якраз і дозріває, а значить в банку закатали свіжий горошок, який зібрали в сезон "молочної стиглості".
Червневий-липневий горошок точно буде солодким і смачним.
Якщо ж ви купили горошок, наприклад, взимку, і дата на ньому стоїть недавня, значить, його зробили з сухого гороху, тобто замочили, щоб він набух, а потім законсервували.
На банку з таким горошком може бути фраза "з відновленого гороху".
Друге: на банці може бути напис "зроблено з мозкових сортів горошку"
Це означає, що в бляшанку "закатали" молодий, не переспілий горох.
І ще кілька нюансів. Зверніть увагу на кришку - вона ні в якому разі не може бути роздутою.
Що стосується складу, то крім самого гороху, солі, води і цукру там нічого не повинно бути.
Раніше ми писали, що пельмені виявляється, не можна кидати в окріп. З'ясувалося, як правильно їх варити, щоб вони не розвалювалися.
Також експерти розповіли, як перевірити якість вершкового масла за допомогою горілки.