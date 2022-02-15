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Всього два написи на банці допоможуть купити смачний і ніжний консервований зелений горошок

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Вівторок 15 лютого 2022 11:30
Всього два написи на банці допоможуть купити смачний і ніжний консервований зелений горошок Фото: Як вибрати смачний зелений горошок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Від якості консервованого зеленого горошку багато в чому залежить смак майбутніх страв, в які ми їх додамо. В основному ми звикли орієнтуватися на ціну консервації, бренд і так далі, але насправді все набагато простіше.

Як купити смачний і ніжний горошок, пишуть Belnovosti.

Експерти кажуть, що якщо дотримуватися деяких порад і знати ці тонкощі, ви ніколи не натрапите на твердий горошок.

Перше: зверніть увагу на дату виготовлення

І вона не обов'язково повинна бути недавньою.

Справа в тому, що найкращий горошок не той, що свіжий і був проведений кілька днів тому, а той, що був заготовлений в червні або липні.

В цей час горох якраз і дозріває, а значить в банку закатали свіжий горошок, який зібрали в сезон "молочної стиглості".

Червневий-липневий горошок точно буде солодким і смачним.

Якщо ж ви купили горошок, наприклад, взимку, і дата на ньому стоїть недавня, значить, його зробили з сухого гороху, тобто замочили, щоб він набух, а потім законсервували.

На банку з таким горошком може бути фраза "з відновленого гороху".

Друге: на банці може бути напис "зроблено з мозкових сортів горошку"

Це означає, що в бляшанку "закатали" молодий, не переспілий горох.

І ще кілька нюансів. Зверніть увагу на кришку - вона ні в якому разі не може бути роздутою.

Що стосується складу, то крім самого гороху, солі, води і цукру там нічого не повинно бути.

Раніше ми писали, що пельмені виявляється, не можна кидати в окріп. З'ясувалося, як правильно їх варити, щоб вони не розвалювалися.

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