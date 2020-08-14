Более двадцати тысяч киевлян просят власть решить проблему с парковками

Жители микрорайона "Теремки-2" уже который год пытаются решить проблему с парковками. Речь идет об основной транспортной артерии микрорайона - улицы Маршала Конева, по которой тысячи его жителей ежедневно идут к метро рискуя жизнями.

По словам жильцов, причиной всему является отсутствие какой-либо обустроенности улицы. Среди главных проблем - отсутствие тротуаров, пешеходных переходов и освещения на шестиполосной дороге с плотным трафиком.

По словам очевидцев, только за последние годы на улице произошло более 80 ДТП, в том числе с пострадавшими пешеходами.

С одной стороны дороги разместился гаражный кооператив "Дублер", а другой стороны впритык к дороге расположились автомобильные стоянки, лишив тем самым возможность обустройства улицы тротуарами.

Второй вариант дороги предусматривает то, что люди вынуждены ходить, чтобы не подвергать себя опасности быть сбитыми. Однако, эта заброшенная зона полностью и постоянно используется наркоманами.

Вопрос о сносе гаражей поднимался еще в 2018 году, однако решение так и не сдвинулось с мертвой точки.

"Тысячи людей продолжают ежедневно рисковать своей жизнью по пути к метро, в то время как парковщики продолжают набивать карманы при попустительстве киевской власти", - сетуют местные активисты.

Жители микрорайона "Теремки-2" просят мэра и местные власти обустроить улицу, чтобы реализовать свое конституционное право на безопасную жизнь в стране. Для этого необходимо ликвидировать незаконно построенные стоянки и гаражи.