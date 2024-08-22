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Два шматочки цього продукту на день підвищують ризик діабету на 15%

Фото: Які продукти підвищують ризик діабету (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження виявило дивовижний зв'язок між деякими конкретними продуктами харчування та розвитком діабету. Діабет 2 типу пов’язаний зі способом життя, харчуванням та фізичною активністю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження University of Cambridge.

Про що говорить дослідження

Нове дослідження Кембриджського університету виявило дивовижний зв’язок з білком, зокрема обробленим м’ясом і необробленим червоним м’ясом.

У надзвичайно масштабному дослідженні дослідницька група проаналізувала дані про майже два мільйони людей у ​​20 країнах у рамках проекту InterConnect, що фінансується Європейським Союзом, щоб знайти глибше розуміння діабету та ожиріння серед населення.

Проаналізувавши їхні дієти та діагнози, дослідники виявили, що вживання 100 грамів необробленого червоного м’яса щодня, що еквівалентно невеликому біфштексу, було достатнім для підвищення ризику діабету на 10%.

Також виявилося, що лише 50 грамів обробленого м’яса на день, що еквівалентно двом скибочкам шинки, підвищує ризик розвитку діабету 2 типу в наступному десятилітті на 15%.

Висновки були опубліковані в The Lancet Diabetes and Endocrinology journey з рекомендаціями людям скоротити споживання м’яса.

"Наше дослідження надає найвичерпніші на сьогодні докази зв’язку між вживанням обробленого м’яса та необробленого червоного м’яса та вищим майбутнім ризиком діабету 2 типу", - повідомила старший автор, професор Ніта Форухі з епідеміологічного відділу ради медичних досліджень Кембриджського університету.

Якщо говорити про курку, качку та індичку, то шкідливість птиці ще не доведена, тому їх вживання доволі безпечне.

Профілактика діабету

Дієтолог і речник Британської дієтологічної асоціації доктор Дуейн Меллор, який не брав участі в дослідженні, повідомив, що профілактикою діабету буде харчування з достатньою кількістю овочів, фруктів, горіхів, насіння, квасолі, гороху та сочевиці.

Також необхідне помірна або обмежена кількість цільнозернових, м’ясних, молочних продуктів, жиру, солі та цукру.

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