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Два кусочка этого продукта в день повышают риск диабета на 15%

Фото: Какие продукты повышают риск диабета (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование выявило удивительную связь между некоторыми конкретными продуктами питания и развитием диабета. Диабет 2 типа связан с образом жизни, питанием и физической активностью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование University of Cambridge.

О чем говорит исследование

Новое исследование Кембриджского университета выявило удивительную связь с белком, в частности, обработанным мясом и необработанным красным мясом.

В очень масштабном исследовании исследовательская группа проанализировала данные о почти двух миллионах людей в 20 странах в рамках проекта InterConnect, финансируемого Европейским Союзом, чтобы найти более глубокое понимание диабета и ожирения среди населения.

Проанализировав их диеты и диагнозы, исследователи обнаружили, что употребление 100 граммов необработанного красного мяса ежедневно, эквивалентно небольшому бифштексу, было достаточно для повышения риска диабета на 10%.

Также оказалось, что только 50 граммов обработанного мяса в день, что эквивалентно двум ломтикам ветчины, повышает риск развития диабета 2 типа в следующем десятилетии на 15%.

Выводы были опубликованы в The Lancet Diabetes and Endocrinology journey с рекомендациями людям сократить потребление мяса.

"Наше исследование предоставляет наиболее исчерпывающие сегодня доказательства связи между употреблением обработанного мяса и необработанного красного мяса и более высоким будущим риском диабета 2 типа", - сообщила старший автор, профессор Нита Форухи из эпидемиологического отдела совета медицинских исследований Кембриджского университета.

Если говорить о курице, утке и индейке, то вредность птицы еще не доказана, поэтому их употребление достаточно безопасно.

Профилактика диабета

Диетолог и спикер Британской диетологической ассоциации доктор Дуэйн Меллор, не принимавший участия в исследовании, сообщил, что профилактикой диабета будет питание с достаточным количеством овощей, фруктов, орехов, семян, фасоли, гороха и чечевицы.

Также необходимо умеренное или ограниченное количество цельнозерновых, мясных, молочных продуктов, жира, соли и сахара.

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