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Эти два продукта могут привести к повышению давления: что нельзя есть гипертоникам

Автор: Анна Шиканова

Рацион питания имеет большое значение и влияние на показатели артериального давления и развитие гипертонии. Многие продукты, которые мы считаем здоровыми и полезными, могут нам сильно навредить.

Медики рассказали, какие продукты могут вызвать резкий скачок давления и ухудшить гипертонию. Об этом пишет издание Express.

Обработанное мясо

Такое мясо уже давно связывают с негативным влиянием на здоровье человека. И чаще всего такое мясо есть в рационе людей, которые ведут не самый здоровый образ жизни. В обработанном мясе находится очень много вредных веществ, которых в свежем мясе встретить бывает трудно.

К обработанному мясу относят колбасу и сосиски, ветчину, соленое, копченое и вяленое мясо, а также мясные консервы. В одном из исследований ученые проверяли воздействие вяленого мяса на артериальное давление и было обнаружено, что такой продукт может принести вред даже в возрастной группе от 17 до 40 лет.

Консервированные продукты

Вторым продуктом, который категорически противопоказан гипертоникам, медики называют консервы. Да, они очень удобны, легки и быстры в приготовлении. Это очень ценится в современном мире. Но в таких продуктах уровень натрия просто зашкаливает и регулярное употребление консервы может сильно влиять на показатели артериального давления.

В новом исследовании ученые выяснили, что в современных консервированных продуктах содержится также бисфенол А, который также влияет на кровяное давление у человека. Это химическое соединение широко используется в разных производствах – от пластиковых бутылок и пищевых контейнеров до стоматологических пломб и кассовых чеков. В консервах бисфенол А используется как подкладка.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили связь тяжелой формы COVID-19 и четырьмя заболеваниями.

А также рассказывали о том, для кого квашеная капуста может стать очень опасной.

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