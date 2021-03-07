Ці два продукту можуть призвести до підвищення тиску: що не можна їсти гіпертонікам

Оброблене м'ясо

Таке м'ясо вже давно пов'язують із негативним впливом на здоров'я людини. І найчастіше таке м'ясо є в раціоні людей, які ведуть не самий здоровий спосіб життя. В обробленому м'ясі знаходиться дуже багато шкідливих речовин, яких у свіжому м'ясі зустріти буває важко.

До обробленого м'яса відносять ковбасу та сосиски, шинку, солоне, копчене і в'ялене м'ясо, а також м'ясні консерви. В одному з досліджень вчені перевіряли вплив в'яленого м'яса на артеріальний тиск і було виявлено, що такий продукт може принести шкоду навіть у віковій групі від 17 до 40 років.

Консервовані продукти

Другим продуктом, який категорично протипоказаний гіпертонікам, медики називають консерви. Так, вони дуже зручні, легкі та швидкі в приготуванні. Це дуже цінується в сучасному світі. Але в таких продуктах рівень натрію просто зашкалює і регулярне вживання консерви може сильно впливати на показники артеріального тиску.

У новому дослідженні вчені з'ясували, що в сучасних консервованих продуктах міститься бісфенол А, який також впливає на кров'яний тиск у людини. Це хімічна сполука широко використовується в різних виробництвах – від пластикових пляшок і харчових контейнерів до стоматологічних пломб і касових чеків. У консервах бісфенол А використовується як підкладка.