Садовый снялся с выборов: что думают об этом украинцы

Андрей Садовый (фото: УНИАН)

Садовый снял свою кандидатуру с выборов 2019 и взбудоражил сеть

Выборы президента Украины преподнесли новый сюрприз - Андрей Садовый отозвал свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

"Я бы хотел, чтобы были изменения в Украине. Я хочу поблагодарить, всех, кто нас поддерживает. Сегодня мы имеем шанс. Наша задача побеждать на выборах в парламент, в органы местного самоуправления", - отметил Садовый.

Такое решение действующего мэра Львова вызвало всплеск эмоций у пользователей социальных сетей, которые активно комментируют объединение Садового и Гриценко.

Одни украинцы считают, что Садовый "молодец" и поступил правильно.

"Молодец! Объединяйтесь все и победа будет!" - написала Надежда Оксенюк.

"Вполне нормальный шаг как для европейского политика. Получив данные соцопросов, снял свою кандидатуру в пользу политика с высоким рейтингом. Откуда столько шума? Да, это нетипично для наших политиков. Большинство из них упорно шли бы дальше, набрали на выборах свои 1-3%. И? Садовому респект, теперь я знаю, за кого точно буду голосовать!" - считает другой юзер.

"Эти люди действительно хотят добра Украине. И это дает надежду, что мы можем вырваться из лап олигархов", - отметил Андрей Грабовский.

"Политики обязаны договариваться ради Украины", - уверен Владимир Франчук.

Другие пользователи очень сдержанно и даже скептически отнеслись к решению Садового.

"Во второй тур все равно Гриценко непроходной..." - написала одна украинка.

"Вакарчук номер два", - сыронизировал Владимир Срибнык.

"Молодец. Два с половиной лимона сэкономил", - говорит Владимир Ярмульский.

А третья категория граждан даже не видела Садового в роли президента.

"У Садового не было рейтинга, а теперь и подавно", - подметил Виктор Якименко.

"Правильно, он непроходной", - написала Елена Громакова.

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Ранее мы писали о том, что если верить социологическому опросу, который проводили Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг", после присоединения Садового к Гриценко лидер партии "Гражданская позиция" может получить дополнительных 15% голосов на президентских выборах.