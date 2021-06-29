Два миллиона зарплаты и гаражи без машины: стало известно, как живет скандальная судья из Днепра 

Только официальная заработная плата составила 2,6 миллиона гривен. Еще 173,8 тысяч составила пенсия Деркач. При этом, за заработок ее растет кратно.

Так, за 2019 год судья заработала чуть более миллиона. А в 2017 - получила менее 500 тысяч.

Выросли и сбережения Натальи Деркач. Сейчас ее можно смело назвать судьей-миллионером. На ее банковском счете в ПриватБанке хранится 978 тысяч гривен.

Еще на одном счету - 5,7 тысяч долларов. Наличкой - 36 тысяч долларов США.

Кроме того, имея зарплату в 150 тысяч гривен, на свой день рождения она арендовала ресторан за 100 тысяч.

Как писали журналисты patriot.dp.ua, Деркач собрала на вечеринке тогдашний бомонд региона и ряд топ-судей. Как известно, юрисдикция Днепровского апелляционного суда распространяется на всю область.

При этом до сих пор в ее декларации не указано ни одного автомобиля. Зато есть аж три гаража в Кривом Роге.