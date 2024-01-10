Два інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серце

В якому стані чоловік потрапив до лікарні

Після другого серце Олександра Малешенкова ледь билося в грудях і будь-якої миті ризикувало спинитися.

Два місяці тому йому раптово стало зле. Згодом стан поліпшився, але за тиждень знову стався напад.

"Мене кинуло в холодний піт, підвищилася температура, почало боліти в грудній клітці та руки, буквально, відняло, дружина викликала швидку", - пригадує Олександр.

42-річний Олександр (фото: facebook.com/1tmolviv)

У лікарні, куди звернувся чоловік, діагностували гострий інфаркт міокарда. Серце чоловіка ледь билося та не виконувало своєї функції.

Лікарі заявили, що Олександра врятує лише трансплантація серця. Але часу чекати в нього майже немає.

Як знайшли донора

У Львові в лікарні спеціалісти інтенсивної терапії буквально повернули чоловіка з того світу. Стан вдається стабілізувати.

Однак, через те, що більша частина серця була уражена інфарктом, він потребує важкої медикаментозної підтримки.

Дивом саме в той момент в лікарні з’являється донор, родина якого дає згоду на вилучення органів. Серце підходить Олександру.

Лікарі зазначили, що трансплантація тривала п’ять годин та минула успішно.

"Я, коли відкрив очі й зробив перший вдих, не повірив, бо останні дні перед пересадкою задихався", - розповів Олександр.

На 12 добу після операції чоловік поїхав додому. Його мрія - побачити дітей і прогулятися рідним Львовом.

У Львові чоловікові провели термінову трансплантацію серця (фото: facebook.com/1tmolviv)