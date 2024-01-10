Два инфаркта с разницей в неделю: во Львове мужчине срочно пересадили сердце

В каком состоянии мужчина попал в больницу

После второго сердца Александра Малешенкова едва билось в груди и в любой момент рисковало остановиться.

Два месяца назад ему вдруг стало плохо. Впоследствии состояние улучшилось, но через неделю снова произошол приступ.

"Меня бросило в холодный пот, повысилась температура, начало болеть в грудной клетке и руки буквально отняло, жена вызвала скорую", - вспоминает Александр.

42-летний Александр (фото: facebook.com/1tmolviv)

В больнице, куда обратился мужчина, диагностировали острый инфаркт миокарда. Сердце мужчины едва билось и не выполняло свою функцию.

Врачи заявили, что Александра спасет только трансплантация сердца. Но времени ждать у него почти нет.

Как нашли донора

Во Львове в больнице специалисты интенсивной терапии буквально вернули мужчину с того света. Состояние удается стабилизировать.

Однако из-за того, что большая часть сердца была поражена инфарктом, он нуждается в тяжелой медикаментозной поддержке.

Чудом именно в тот момент в больнице появляется донор, семья которого дает согласие на изъятие органов. Сердце подходит Александру.

Врачи отметили, что трансплантация длилась пять часов и прошла успешно.

"Я, когда открыл глаза и сделал первый вдох, не поверил, потому что последние дни перед пересадкой задыхался", - рассказал Александр.

На 12 сутки после операции мужчина поехал домой. Его мечта - увидеть детей и прогуляться по родному Львову.

Во Львове мужчине провели срочную трансплантацию сердца (фото: facebook.com/1tmolviv)