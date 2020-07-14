Два дома, две квартиры и Land Cruiser: откуда такое состояние у митрополита ПЦУ

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко является владельцем двух квартир в Киеве, двух домов в столице и пригороде, а также автомобиля Toyota Land Cruiser.

Свой путь митрополит ПЦУ Александр Драбинко начинал как священнослужитель Российской православной церкви в Украине. Он отстаивал проукраинские взгляды и постоянно конфликтовал с архиереями. Он был личным секретарем, а фактически и правой рукой предстоятеля РПЦ Владимира Сабодана. Как пишет издание "Слідство.Інфо", во время переворота в РПЦ, Драбинко выкрали и некоторое время удерживали. Есть подозрение, что не обошлось без беглого президента Януковича и экс-министра МВД Александра Захарченко.

Митрополит Александр сейчас не бедный человек, но как он утверждает, часть своего имущества он получил в наследство от Владимира Сабодана за то, что пытался противодействовать перевороту.

Владыка Александр владеет двумя квартирами в Киеве. Одна из них находится в элитном комплексе на Печерске, возле ЦИК. Площадь квартиры – 86 квадратов. Стоимость такого жилья на рынке недвижимости около 5 миллионов гривен. Вторая квартира еще дороже – она находится в ЖК "Лико-Град 3" в Голосеевском районе, площадь – 202 квадратных метров. Стоимость – около 7,5 миллиона гривен.

Также митрополиту принадлежит дом на Печерске площадью 545 квадратных метров. По соседству находится дом настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который скандально известен своими пророссийскими взглядами и с Драбинко они давно конфликтуют.

Еще один дом митрополита находится в элитном коттеджном городке "Хутор Ясный" под Киевом. Площадь дома – 431 квадратный метр и его ориентировочная стоимость около 24 миллионов гривен.

Автомобиль, на котором передвигается Драбинко – Toyota Land Cruiser 2018 года, стоимостью около 2 миллионов гривен.

"Что-то было подарено, что-то приобретено, что-то согласно завещанию митрополита Владимира (Сабодана) перешло мне в наследство. В селе Ходосевка (Хутор Ясный) дом был куплен мною. Точнее, была куплена земля, там стоял недостроенный дом. Я его достроил и там живу. Я с собой в могилу все это не заберу. Оно останется монастырю, в котором я являюсь настоятелем", - рассказал Драбинко в комментарии для "Слідство.Інфо".

Недалеко от дома митрополита есть Храм Преображения Господнего, который Драбинко построил в честь покойного настоятеля. Он находится на территории коттеджного городка и туда не пускают журналистов, но по словам владыки Александра, верующие могут туда попасть во время богослужений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в РПЦ оскорбили суррогатных матерей.

А также мы рассказывали о том, что в РПЦ внезапно оправдали рабовладельцев и объяснили, что это времена такие.