Два будинки, дві квартири і Land Cruiser: звідки таке майно у митрополита ПЦУ

Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко є власником двох квартир у Києві, двох будинків в столиці та передмісті, а також автомобіля Toyota Land Cruiser.

Свій шлях митрополит ПЦУ Олександр Драбинко починав як священнослужитель Російської православної церкви в Україні. Він відстоював проукраїнські погляди та постійно конфліктував з архієреями. Він був особистим секретарем, а фактично і правою рукою настоятеля РПЦ Володимира Сабодана. Як пише видання "Слідство.Інфо", під час перевороту в РПЦ, Драбинко викрали, і якийсь час утримували. Є підозра, що не обійшлося без президента-втікача Януковича та ексміністра МВС Олександра Захарченко.

Митрополит Олександр зараз не бідна людина, але як він стверджує, частину свого майна він отримав у спадок від Володимира Сабодана за те, що намагався протидіяти перевороту.

Владика Олександр володіє двома квартирами в Києві. Одна з них знаходиться в елітному комплексі на Печерську, біля ЦВК. Площа квартири – 86 квадратів. Вартість такого житла на ринку нерухомості близько 5 мільйонів гривень. Друга квартира ще дорожче – вона знаходиться в ЖК "Ліко-Град 3" в Голосіївському районі, площа – 202 квадратних метрів. Вартість – близько 7,5 мільйона гривень.

Також митрополиту належить будинок на Печерську площею 545 квадратних метрів. По сусідству знаходиться будинок настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який скандально відомий своїми проросійськими поглядами та з Драбинко вони давно конфліктують.

Ще один будинок митрополита знаходиться в елітному котеджному містечку "Хутір Ясний" під Києвом. Площа будинку – 431 квадратний метр і його орієнтовна вартість близько 24 мільйонів гривень.

Автомобіль, на якому пересувається Драбинко – Toyota Land Cruiser 2018 року, вартістю близько 2 мільйонів гривень.

"Щось було подаровано, щось придбане, що відповідно за заповітом митрополита Володимира (Сабодана) перейшло мені у спадок. У селі Ходосівка (Хутір Ясний) будинок був куплений мною. Точніше, була куплена земля, там стояв недобудований будинок. Я його добудував і там живу. Я з собою в могилу все це не заберу. Воно залишиться монастирю, в якому я є настоятелем", - розповів Драбинка в коментарі для "Слідство.Інфо".

Недалеко від будинку митрополита є Храм Преображення Господнього, який Драбинко побудував на честь покійного настоятеля. Він знаходиться на території котеджного містечка і туди не пускають журналістів, але за словами владики Олександра, віряни можуть туди потрапити під час богослужінь.

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