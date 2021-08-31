Два дня музыки и невероятное пиротехническое шоу. Как в Ивано-Франковской области прошел музыкальный фестиваль UNDERHILL

Благодаря поддержке генерального спонсора строительной компании blago developer гости и участники мероприятия получили незабываемые эмоции от выступлений известных певцов и стали свидетелями невероятного светового и пиротехнического шоу.

К слову, генеральный спонсор фестиваля, строительная компания blago developer, — инвестиционно-девелоперская компания, которая уже более 20 лет работает на рынке недвижимости и является одной из крупнейших на Прикарпатье. Все проекты blago developer соответствуют международным стандартам экологичности и энергоэффективности.

На сегодня компания реализовывает 21 проект. Эти проекты являются гармонично соединенной экосистемой технологических, инфраструктурных и эмоциональных проявлений.

Как известно, впервые фестиваль состоялся в 2019 году и в этом году уже во второй раз собрал сотни украинцев и гостей из-за рубежа. Здесь можно было услышать певцов на любой вкус: украинские и европейские исполнители, поп-музыка и современные музыкальные жанры.

Днем выступали: MONATIK, Бумбокс, DOROFEEVA, NK, ВВ, ТНМК, Kalush, Tvorchi, Jerry Heil, группа [O], Laganza. Во время выступления MONATIK гостей ждал еще и его неожиданный совместное выступление с Фаготом и Бумбоксом.

Ночная часть была не менее впечатляющей: ATB, Ferry Corsten, NETSKY, Tube & Berger, JD Davis, Sagan, DJ Lutique, Probass, Malyar, Monastetiq, Helen&Boys, Kolya Liner и многие другие.

Кроме музыкальной части, организаторы UNDERHILL традиционно подготовили "пасхалки" — квест-сюрпризы для настоящих фанатов, а от спонсора blago developer была проведена игра Kiss cam с интересными подарками. Отдельной "изюминкой" мероприятия стало световое и пиротехническое шоу – для гостей подготовили более 30 минут салютов!

Фестиваль несет важную миссию – создание культурного пространства, где собираются прогрессивная и активная молодежь, что является движущей силой нашей нации. Генеральный спонсор blago developer тоже поддерживает интересные проекты, способствует реализации творческих и спортивных мероприятий, развивает западную Украину. Фестиваль UNDERHILL является одним из таких мест, где встречаются прогрессивные молодые люди из разных уголков мира, чтобы зарядиться невероятной энергией. В этом аспекте миссия фестиваля и миссия спонсора переплетаются.

Специально для гостей генеральный спонсор подготовил локации с бесплатными аттракционами, надувными горками и сладости. Также посетители праздника имели возможность посетить ярмарки, фуд-корты и полакомиться едой и напитками на все вкусы и принять участие в различных активностях.

Отдельно были организованы зоны для гостей фестиваля с инвалидностью. А чтобы посетителям было удобно доезжать, организаторы позаботились и о регулярных маршрутах от центра Ивано-Франковска до самой входной зоны фестиваля.

Дополнительно на территории аэродрома функционировал кемпинг для тех, кто приехал на фестиваль с палаткой. Таким образом, организаторы позаботились о жителях гостях города.

В целом праздник прошел феерично и останется надолго. Все присутствующие получили невероятный заряд энергии. По словам генерального директора blago developer Романа Коржака, компания способствует развитию молодежи, которая творит современный мир, поэтому и в дальнейшем будет поддерживать образовательные и культурные мероприятия направленные на развитие западного региона и Украины.