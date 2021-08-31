Два дні музики й неймовірне піротехнічне шоу. Як в Івано-Франківської області пройшов музичний фестиваль UNDERHILL

Завдяки підтримці генерального спонсора будівельної компанії blago developer гості та учасники заходу отримали незабутні емоції від виступів відомих співаків та стали свідками неймовірного світлового та піротехнічного шоу.

До слова, генеральний спонсор фестивалю, будівельна компанія blago developer, — це інвестиційно-девелоперська компанія, яка вже понад 20 років працює на ринку нерухомості та є однією з найбільших на Прикарпатті. Всі проекти blago developer відповідають міжнародним стандартам екологічності та енергоефективності.

На сьогодні компанія реалізовує 21 проект. Ці проекти є гармонійно поєднаною екосистемою технологічних, інфраструктурних та емоційних проявів.

Як відомо, вперше фестиваль відбувся у 2019 році й цьогоріч вже вдруге зібрав сотні українців і гостей з-за кордону. Тут можна було почути співаків на будь-який смак: українські та європейські виконавці, поп-музика та сучасні музичні жанри.

Вдень виступали: MONATIK, Бумбокс, DOROFEEVA, NK, ВВ, ТНМК, Kalush, Tvorchi, Jerry Heil, гурт [O], Laganza. Під час виступу MONATIK гостей чекав ще й його несподіваний спільний виступ з Фаготом і Бумбоксом.

Нічна частина була не менш вражаючою: ATB, Ferry Corsten, NETSKY, Tube & Berger, JD Davis, Sagan, DJ Lutique, Probass, Malyar, Monastetiq, Helen&Boys, Kolya Liner та багато інших.

Крім музичної частини, організатори UNDERHILL традиційно підготували "пасхалки" — квест-сюрпризи для справжніх фанатів, а від спонсора blago developer була проведена гра Kiss cam з цікавими подарунками. Окремою "родзинкою" заходу стало світлове і піротехнічне шоу – для гостей підготували понад 30 хвилин салютів!

Фестиваль несе важливу місію – створення культурного простору, де збираються прогресивна та активна молодь, що є рушійною силою нашої нації. Генеральний спонсор blago developer теж підтримує цікаві проекти, сприяє реалізації творчих та спортивних заходів, розвиває західну Україну. Фестиваль UNDERHILL є одним із таких місць, де зустрічаються прогресивні молоді люди з різних куточків світу, щоб зарядитися неймовірною енергією. В цьому аспекті місія фестивалю та місія спонсора переплітаються.

Спеціально для гостей генеральний спонсор підготував локації з безкоштовними атракціонами, надувними гірками та солодощі. Також відвідувачі свята мали змогу відвідати ярмарки, фудкорти та поласувати їжею й напоями на всі смаки та взяти участь у різних активностях.

Окремо були організовані зони для гостей фестивалю з інвалідністю. А щоб відвідувачам було зручно доїжджати, організатори подбали й про регулярні маршрути від центру Івано-Франківська до самої вхідної зони фестивалю.

Додатково на території аеродрому функціонував кемпінг для тих, хто приїхав на фестиваль з наметом. Таким чином, організатори потурбувались про мешканців й гостей міста.

Загалом свято пройшло феєрично і залишиться надовго яскраву згадку. Усі присутні отримали неймовірний заряд енергії. За словами генерального директора blago developer Романа Коржака, компанія сприяє розвитку молоді, яка творить сучасний світ, тому й надалі буде підтримувати освітні та культурні заходи спрямовані на розвиток західного регіону та України.