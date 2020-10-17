Поход за грибами закончился трагедией: спасатели обратились к украинцам

Грибная корзинка (иллюстративное фото: canva.com)

На Закарпатье обнаружили мертвым мужчину, который отправился собирать грибы и потерялся. На его поиски отправили спасателей, и сегодня тело грибника нашли в лесу.

Как рассказали 17 октября в пресс-службе в ГСЧС в Закарпатской области, только за один день они получили четыре вызова о пропаже грибников в разных районах.

Вечером накануне, ночью и этим утром в Службу спасения за помощью в поисках заблудившихся родственников обращались местные жители. Во всех случаях речь шла о людях в возрасте, которые проживали на Закарпатье и хорошо знали местность. Тем не менее все равно смогли заблудиться.

В первом случае горные спасатели выходили на поиски 67-летнего жителя села Свалявка Перечинского района, который еще 15 октября вышел в лес по грибы и не вернулся. К счастью, пенсионера удалось найти и он не пострадал.

Во втором случае заблудилась 63-летняя женщина из Мукачево, о чем в местное отделение ГСЧС сообщили вчера вечером. Женщину отыскали вблизи села Павшино Мукачевского района. С ней все в порядке.

Этой ночью на линию 101 поступил третий вызов о том, что мужчина 1958 года рождения отправился собирать грибы в лесной массив вблизи села Жборовцы и заблудился. Спасатели отправились на поиски, но позже оказалось, что грибник самостоятельно добрался домой и в помощи не нуждается.

Последний, трагический случай произошел в Раховском районе. Как оказалось, житель села Черная Тиса ушел по грибы в лес еще 13 октября и не вернулся, но только утром 17-го к спасателям обратились местные жители и сообщили о произошедшем.

Для его поисков были привлечены специалисты трех поисково-спасательных отделений районной горной поисково-спасательной группы. Около обеда грибника обнаружили в лесу без признаков жизни. Сейчас правоохранители устанавливают, что же стало причиной смерти.

Остается неясным, почему о пропаже односельчанина "забили тревогу" только через четыре дня.

Спасатели напоминают о важности держать обратную связь с родными или знакомыми всем тем, кто собрался в лес или в горы, чтобы оперативно реагировать на возможные инциденты. Также нельзя забывать о правилах безопасности и помнить о подходящей одежде в осеннюю пору с переменными холодами.

Напомним также, что украинских туристов перед походом в горы призывают регистрироваться у спасателей.

Ранее мы писали о том, что ядовитые грибы маскируются под съедобные, и рассказывали, что нужно знать о "тихой охоте".