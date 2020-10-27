Экспресс Киев-Борисполь сбил девушку: видео с места жуткого ЧП

Под Киевом случилось ЧП с экспрессом Киев-Борисполь
Скоростной экспресс Киев-Борисполь сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям. Чрезвычайное происшествие случилось утром во вторник, 27 октября.
Согласно, сообщению на Facebook-странице Киев Оперативный, девушка чудом осталась жива, но получила травмы.
На кадрах, которые разместил паблик, видно, что пострадавшая лежит на колеях рядом с поездом "Укрзализныци".
"18+ Только что Бориспольской Экспресс сбил девушку, которая шла по путям. Живая, сейчас ждут скорую", - подписаны кадры.
18+ Щойно Бориспільській Експрес збив дівчину, яка йшла по коліям. Жива, зараз очікують на швидку.Posted by Киев Оперативный on Tuesday, October 27, 2020
Экспресс Киев-Борисполь сбил девушку (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Отметим, что в комментариях украинцы иронизируют над такой беспечностью со стороны пострадавшей.
Напомним, что почти год назад при похожих обстоятельствах трагически погибла 18-летняя боксер Амина Булах.
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