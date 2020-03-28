По два человека и с документами: в Украине начали ужесточать карантин

Карантин в Украине продлили до 24 апреля и ужесточили ограничительные меры с целью недопущения распространения коронавируса. В Минздраве уже заявили о планах пересмотреть для граждан карантинные меры из-за роста случаев заболевания COVID-19. В Сумской области, где зафиксировано 5 случаев заражения (1 - летальный), ввели новые ограничения.

Речь идет о правилах на прогулки в общественных местах - в областном центре с сегодняшнего дня запретили горожанам выходить из дома без крайней необходимости и документов. Кроме того, говорится в сообщении пресс-службы Сумского горсовета, запрещено собираться группами более 2 человек.

Соответствующие нововведения утвердил Исполнительный комитет, и действовать они будут на территории Сумской городской объединенной территориальной общины до окончания карантина.

В Сумах с 28 марта запретили покидать место проживания, кроме случаев, когда

нужно идти на работу и возвращаться домой с нее

ходить в аптеки

ходить в магазины за продуктами питания и средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами

для визита к врачу и в медучреждения в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных

проводить комплексы ритуальных услуг

для получения административных услуг (регистрацию рождения ребенка, регистрация места жительства) и ремонту компьютерной и бытовой техники

для выгула животных - до 30 минут в день

для посещения правоохранительных, судебных органов и т.д.

для посещения пожилых людей и лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей, согласно этим правилам

Запрещается выходить из квартир без масок или респираторов

Нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками

Запрещено находиться на улицах группами более двух лиц (кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте передвижения группы членов семьи, выполнение органами государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад).

Запрещено находиться на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов;

Нельзя находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых;

Запрещено курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

Нельзя посещать объекты (учреждения), работа которых запрещена на время карантина в установленном законодательством порядке.

"Лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают. Перед выходом из помещения им рекомендуется менять средства индивидуальной защиты органов дыхания, имеется в виду маски, или респираторы", - говорится в сообщении Сумского горсовета.

Всем, кто находится на улице, нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей - свидетельство о рождении)

По требованию сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель, с которой она вышла на улицу

На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга (за исключением вышеуказанных случаев).

Выгуливать домашних животных на улицах разрешается только на поводках, и обязано нужно обеспечить минимальное расстояние в 2 м от своего питомца к другим животным и людям.

Посетители всех заведений обязаны в очереди придерживаться дистанции в 2 метра

Аптекам рекомендуют перейти на обслуживание без входа посетителей в помещение.

Отмечается, что нарушителей этих правил будут привлекать к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Видео: В Сумах ужесточили правила и запреты на период карантина

Как сообщалось ранее, недавно президент Владимир Зеленский сделал важное заявление о чрезвычайном положении.