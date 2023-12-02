Патріотична випічка, яка вражає смаком: як приготувати синьо-жовті синабони

Як приготувати патріотичні синабони

"Найвідоміші булки з корицею - синабони. Я обожнюю їх", - каже кулінар.

Інгредієнти (з розрахунку на 20 штук):

Опара:

300 мл молока

7 г сухих дріжджів (20 г пресованих)

20 г цукру

150 г борошна

Тісто:

опара 500 г борошна

дрібка солі

100 г яйця (2 шт.)

80 г цукру

125 г масла 82% жирності

10 г спіруліна

Начинка:

100 г масла

150 г цукру

20 г кориця (порошок)

Заливка:

50 мл молока

50 г цукрової пудри

250 г крем-сиру (або маскарпоне, або сметани)

Як приготувати

Розпочніть з опари. Підігрійте молоко, додайте цукор. З'єднайте борошно і дріжджі. Якщо дріжджі сухі, їх треба з’єднати з борошном, якщо пресовані - з’єднайте з молоком. Борошно слід попередньо просіяти, щоб наситити його киснем.

Змішайте молоко з цукром і борошно з дріжджами, перемішайте до однорідної консистенції. Накрийте рушником і відставте опару на 30-50 хвилин у тепле місце.

Замісіть тісто. Змішайте в мисці яйця, цукор. Додайте сіль, опару і перемішайте. Додайте розм’якшене масло, борошно, спірулін і замішайте тісто. Накрийте рушником, залиште підходити в теплому місці 1-1,5 години.

Для начинки змішайте масло, цукор та корицю. Далі готуйте заливку. Змішайте в мисці крем-сир, тепле молоко та цукрову пудру. Перемішайте до однорідності.

Сформуйте синабони. Розкачайте тісто, що підійшло, у вигляді прямокутника. Викладіть на пласт тіста розм’якшене масло і рівномірно розподіліть його. Посипте масло рівномірно зверху сумішшю кориці і цукру, а тоді загорніть все в рулет.

Наріжте рулет за допомогою нитки на шматочки завтовшки 3 см. Край тіста у кожного синабона підгорніть під низ. Викладіть на деко з пергаментом, накрийте рушником і залиште на 30-50 хв у теплому місці, щоб тісто підійшло.

Відправте синабони випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Тоді дістаньте готові синабони з духовки і, поки вони гарячі, полийте заливкою. дайте сінабонам трохи охолонути і можна смакувати.