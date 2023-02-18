"Дуже психологічно важко": співачка М'ята розповіла про сина з особливими потребами (відео)

Як проявилось захворювання

"Це надзвичайно складна історія для мене і моєї родини. Зараз сину 14 років, у нього перехідний вік і це важко - жити з дитиною, яка іноді не розуміє, що говорить і що робить", - зізнається співачка.

За словами М'яти, у 4-річному віці у її старшого сина Юрія стався інсульт. Все почалося із судом після вакцинації АКДС. Це щеплення захищає від коклюшу, дифтерії, правця.

Лікарка тоді запевнила їх, що судоми з часом пройдуть - і так дійсно сталось. Проте за кілька місяців хлопчику зробили ще один укол.

"Оцей АКДС просто вбило його мозок. У нього було два інсульти і були порушені нервові частинки, що відповідають за розвиток, мовлення, моторику. До того він у мене розвивався як нормальна дитина. У 2,5 роки розмовляв, займався з вчителем англійської мови. А після щеплення він почав менше балакати, все менше і менше, ми взагалі перестали чути дитину", - каже М'ята.

Тоді родина почала шукати лікарів, щоб поставити правильний діагноз. Після перевірок і аналізів виявили ураження головного мозку.

"Коли я запитала про шанси. Лікар сказала, що не може дати ніяких прогнозів", - згадує артистка.

М'ята з синами - старшим Юрієм і молодшим Матвієм (фото: instagram.com/myataua)

Як співачка справляється із ситуацією

"Я хочу показати своїм прикладом для тих батьків, у яких є такі дітки, що потрібно далі жити, знаходити місце для себе в цьому житті. Не віддавати себе повністю дитині. Хоч це звучить жорстоко, але насправді це рятує моє життя і життя моєї родини. Якби я зараз повністю занурилась у життя свого сина, я б, мабуть, вже померла. Бо у мене було кілька станів психологічних, коли лікарі сказали, якщо я ще раз приїду до них в такому стані, то вже іншого разу може не бути", - зізнається артистка.

Також М'ята додає, що тоді почала працювати з психотерапевтом, щоб справлятися з ситуацією.

Артистка зізнається, що дуже багато вкладають у розвиток сина і їм дорого обходиться медикаментозне лікування.

"І поміж цією всією ситуацією я займалась творчістю. Я живу музикою і з мене це не витягнеш. Але коли я занадто втомлена, у мене нема сил, я виснажуюсь з дитиною. Тоді я не можу творити. Тоді я розумію, що треба відволіктися, щоб почати творити", - каже співачка.

Також М'ята зізнається, що дуже важко сприйняла новину про необхідність оформляти документи на інвалідність.

"Я не могла це прийняти. Я реально сходила з розуму. Сьогодні я не ставлю собі питання, а що буде далі? Я живу сьогоднішнім днем. Я радію, що маю можливість давати концерти, інтерв'ю чи просто попити кави. Я перестала думати, що буде потім з такими дітками, бо це дуже психологічно важко", - говорить артистка.

М'ята додає, що няні у них нема. Зі старшим сином допомагає її мама. За словами артистки, їй страшно уявити, що Юрія можна довірити комусь чужому, боїться, щоб його не образили. При цьому співачка зазначає, що старший син дуже добре ладнає з 8-річним Матвієм. Він є стимулом для Юрія.

"Через багато років він заговорив. Але не контролює, що й коли говорить. Іноді страшно вийти в магазин, бо навколо усі реагують. У нас ще не такі толерантні люди, їх треба привчати до таких дітей", - додає співачка.