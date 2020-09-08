Душили и силком укладывали спать: под Днепром родители издевались над ребенком с инвалидностью

Под Днепром родители истязали ребенка с инвалидностью (Коллаж РБК-Украина)

Хрипы и крики ребенка услышали соседи и вызвали полицию

В Желтых Водах Днепропетровской области родители зверски издевались над 7-летней девочкой с инвалидностью. Соседи услышали хрипы и крики и вызвали полицию.

Как рассказали в сообществе "ЖВ на пульсе" в социальной сети Facebook, в этой семье над ребенком издеваются регулярно. Мать постоянно кричит на ребенка, толкает ее, угрожает физической расправой. У девочки проблемы со слухом и речью и поэтому она не может самостоятельно позвать на помощь.

В ту ночь соседи услышали из квартиры ругань и угрозы в адрес ребенка, а потом ее хрипы и сильный кашель. Мать вместе со своим сожителем насильно укладывали девочку спать и даже пытались задушить. Неравнодушные соседи вызвали полицию.

Семья давно состоит на учете у социальных служб, как неблагополучная. Девочку уже один раз изъяли из семьи и даже пытались лишить мать родительских прав. Однако суд дал возможность семье исправить ситуацию.

"Полицию вызывают постоянно, но ситуация не меняется. Они приедут, проведут беседу и поехали, и на этом все. Обращались в службу по делам детей, там достаточно длительное время не реагировали. Потом, когда соседи начали звонить на "горячую" линию в Киев, то девочку изъяли из семьи, но через полгода опять вернули. Я считаю, ребенка надо забирать", - рассказала соседка.

Полиция, которая приехала на вызов соседей, не смогла попасть в квартиру, хотя было сообщение, что в помещение возникла угроза жизни и здоровью ребенка.

На данный момент составлено заявление в полицию и в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, а также Ювенальной превенции Днепропетровской области.

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