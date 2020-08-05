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Ребенок с синяками попал в реанимацию: врачи удивились, что дело не в избиении

Мариуполь, Среда 05 августа 2020 19:28
Ребенок с синяками попал в реанимацию: врачи удивились, что дело не в избиении
В Мариуполе девочка попала в реанимацию с синяками (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Мариуполе ребенка доставили в больницу с синяками, но оказалось, что его не били

В Мариуполе двухлетняя девочка поступила в реанимацию с многочисленными синяками. Изначально медики подумали о том, что ребенка избили, но потом выяснилось, что девочку никто не трогал.

Врачи сделали УЗИ, чтобы исключить кровотечение в брюшной полости. Анализы показали, что гематомы на теле ребенка связаны с тяжелым заболеванием. Об этом сообщает сайт телеканала "ТВ7".

Врачи поставили диагноз "лейкоз" - рак крови. У нее гемоглобин показал 18 г/л, при норме в 110-150 г/л. Состояние девочки в больнице быстро ухудшалось, и она умерла биологической смертью.

После смерти ребенка судмедэксперты дали заключение, в котором говорится о том, что никакого насилия над ребенком совершено не было.

Интересно, что в полиции открыли два уголовных производства по статьям о "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".

Напомним, люди раскрыли новые жуткие подробности изнасилования мальчика в Сумах. При этом жители города шокированы тем, что в их мирном микрорайоне подростки систематически издевались и насиловали мальчика.

Ранее под Днепром женщине отдали тело мертворожденного ребенка в мусорном пакете.

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