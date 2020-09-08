ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Душили і силоміць укладали спати: під Дніпром батьки знущалися над дитиною з інвалідністю

Дніпро, Вівторок 08 вересня 2020 15:32
Душили і силоміць укладали спати: під Дніпром батьки знущалися над дитиною з інвалідністю
Під Дніпром батьки катували дитини з інвалідністю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хрипи і крики дитини почули сусіди і викликали поліцію

У Жовтих Водах Дніпропетровської області батьки по-звірячому знущалися з 7-річної дівчинки з інвалідністю. Сусіди почули хрипи й крики та викликали поліцію.

Як розповіли в спільноті "ЖВ на пульсі" у соціальній мережі Facebook, в цій сім'ї над дитиною знущаються регулярно. Мати постійно кричить на дитину, штовхає її, погрожує фізичною розправою. У дівчинки проблеми зі слухом і мовою, і тому вона не може самостійно покликати на допомогу.

Тієї ночі сусіди почули з квартири лайку і погрози на адресу дитини, а потім її хрипи та сильний кашель. Мати разом зі своїм співмешканцем насильно укладали дівчинку спати та навіть намагалися задушити. Небайдужі сусіди викликали поліцію.

Сім'я давно перебуває на обліку в соціальних служб, як проблемна. Дівчинку вже один раз вилучили з сім'ї та навіть намагалися позбавити матір батьківських прав. Проте суд надав можливість родині виправити ситуацію.

"Поліцію викликають постійно, але ситуація не змінюється. Вони приїдуть, проведуть бесіду і поїхали, і на цьому все. Зверталися в службу у справах дітей, там досить тривалий час не реагували. Потім, коли сусіди почали телефонувати на "гарячу" лінію в Київ, то дівчинку вилучили із сім'ї, але через пів року знову повернули. Я вважаю, дитину треба забирати", - розповіла сусідка.

Поліція, яка приїхала на виклик сусідів, не змогла потрапити у квартиру, хоча було повідомлення, що до приміщення виникла загроза життю і здоров'ю дитини.

На цей момент складено заяву в поліцію і в ситуації розбираються співробітники правоохоронних органів, а також Ювенальної превенції Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Полтавою два брата кілька годин по-звірячому катували жінку.

А також розповідали про те, що в Маріуполі дівчинку привезли до лікарні з жахливими синцями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя побиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся