Душили і силоміць укладали спати: під Дніпром батьки знущалися над дитиною з інвалідністю

Під Дніпром батьки катували дитини з інвалідністю (Колаж РБК-Україна)

Хрипи і крики дитини почули сусіди і викликали поліцію

У Жовтих Водах Дніпропетровської області батьки по-звірячому знущалися з 7-річної дівчинки з інвалідністю. Сусіди почули хрипи й крики та викликали поліцію.

Як розповіли в спільноті "ЖВ на пульсі" у соціальній мережі Facebook, в цій сім'ї над дитиною знущаються регулярно. Мати постійно кричить на дитину, штовхає її, погрожує фізичною розправою. У дівчинки проблеми зі слухом і мовою, і тому вона не може самостійно покликати на допомогу.

Тієї ночі сусіди почули з квартири лайку і погрози на адресу дитини, а потім її хрипи та сильний кашель. Мати разом зі своїм співмешканцем насильно укладали дівчинку спати та навіть намагалися задушити. Небайдужі сусіди викликали поліцію.

Сім'я давно перебуває на обліку в соціальних служб, як проблемна. Дівчинку вже один раз вилучили з сім'ї та навіть намагалися позбавити матір батьківських прав. Проте суд надав можливість родині виправити ситуацію.

"Поліцію викликають постійно, але ситуація не змінюється. Вони приїдуть, проведуть бесіду і поїхали, і на цьому все. Зверталися в службу у справах дітей, там досить тривалий час не реагували. Потім, коли сусіди почали телефонувати на "гарячу" лінію в Київ, то дівчинку вилучили із сім'ї, але через пів року знову повернули. Я вважаю, дитину треба забирати", - розповіла сусідка.

Поліція, яка приїхала на виклик сусідів, не змогла потрапити у квартиру, хоча було повідомлення, що до приміщення виникла загроза життю і здоров'ю дитини.

На цей момент складено заяву в поліцію і в ситуації розбираються співробітники правоохоронних органів, а також Ювенальної превенції Дніпропетровської області.

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