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Душили на глазах ребенка: под Ровно напали на известную активистку

STYLERПроисшествия    21.01.2020 - 14:37
Душили на глазах ребенка: под Ровно напали на известную активистку
Под Ровно напали на активистку Ольгу Кравчук (коллаж: РБК-Украина)

Нападение на активистку Ольгу Кравчук в Ровенской области связано с ее борьбой с коррупцией в больнице

В Ровенской области неизвестный напал на активистку Ольгу Кравчук в ее квартире, злоумышленник душил девушку, требуя прекратить протесты против коррупции в местной больнице. Об этом сообщают местные издания.

Инцидент произошел 18 января в городе Вараш. Ольга рассказывает, что в этот день возвращалась от свекрови с двухлетним ребенком. Когда она закрывала дверь квартиры, на нее сзади напал неизвестный и схватил за горло.

"Он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в вайбере, - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", - рассказала активистка.

Девушка рассказала, что когда год назад лично столкнулась с коррупцией и непрофессионализмом в больнице Вараша, создала группу в "Вайбере", куда присоединились другие горожане.

Ольга обращалась с проблемой к местным депутатам, выкладывала в группе документы, подтверждающие незаконную деятельность администрации и врачей.

Душили на глазах ребенка: под Ровно напали на известную активистку

Под Ровно напали на активистку Ольгу Кравчук (скрин: facebook.com/tetiana.pechonchyk)

По словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

Кравчук за время своей деятельности добилась больших успехов - была создана рабочая группа, которая инициировала проверку целевых средств, выделенных медучреждению. Проверка показала, что расходные накладные по обеспечению больницы не соответствуют остаткам на складе.

Ольга после нападения обратилась в полицию. Кроме того, активистка сказала, что очень боится за ребенка, поэтому свою антикоррупционную деятельность решила прекратить.

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