Душили на очах дитини: під Рівним напали на відому активістку

Під Рівне напали на активістку Ольгу Кравчук (колаж: РБК-Україна)

Напад на активістку Ольгу Кравчук в Рівненській області пов'язаний з її боротьбою з корупцією в лікарні

У Рівненській області невідомий напав на активістку Ольгу Кравчук в її квартирі, зловмисник душив дівчину, вимагаючи припинити протести проти корупції у місцевій лікарні. Про це повідомляють місцеві видання.

Інцидент стався 18 січня в місті Вараш. Ольга розповідає, що в цей день поверталася від свекрухи з дворічною дитиною. Коли вона зачиняла двері квартири, на неї ззаду напав невідомий, і схопив за горло.

"Він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу в вайбері, - інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов", - розповіла активістка.

Дівчина розповіла, що коли рік тому особисто зіткнулася з корупцією і непрофесіоналізмом в лікарні Вараша, створила групу "Вайбері", куди приєдналися інші городяни.

Ольга зверталася з проблемою до місцевих депутатів, викладала в групі документи, що підтверджують незаконну діяльність адміністрації і лікарів.

Під Рівним напали на активістку Ольгу Кравчук (скрін: facebook.com/tetiana.pechonchyk)

За словами активістки, у лікарні від пацієнтів вимагали купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету, вимагали гроші за надання послуг, які повинні бути безкоштовними.

Кравчук за час своєї діяльності домоглася великих успіхів - була створена робоча група, яка ініціювала перевірку цільових коштів, виділених медустанові. Перевірка показала, що видаткові накладні по забезпеченню лікарні не відповідають залишкам на складі.

Ольга після нападу звернулася в поліцію. Крім того, активістка сказала, що дуже боїться за дитину, тому свою антикорупційну діяльність вирішила припинити.