ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Душили на очах дитини: під Рівним напали на відому активістку

STYLERПодії    21.01.2020 - 14:37
Душили на очах дитини: під Рівним напали на відому активістку
Під Рівне напали на активістку Ольгу Кравчук (колаж: РБК-Україна)

Напад на активістку Ольгу Кравчук в Рівненській області пов'язаний з її боротьбою з корупцією в лікарні

У Рівненській області невідомий напав на активістку Ольгу Кравчук в її квартирі, зловмисник душив дівчину, вимагаючи припинити протести проти корупції у місцевій лікарні. Про це повідомляють місцеві видання.

Інцидент стався 18 січня в місті Вараш. Ольга розповідає, що в цей день поверталася від свекрухи з дворічною дитиною. Коли вона зачиняла двері квартири, на неї ззаду напав невідомий, і схопив за горло.

"Він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу в вайбері, - інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов", - розповіла активістка.

Дівчина розповіла, що коли рік тому особисто зіткнулася з корупцією і непрофесіоналізмом в лікарні Вараша, створила групу "Вайбері", куди приєдналися інші городяни.

Ольга зверталася з проблемою до місцевих депутатів, викладала в групі документи, що підтверджують незаконну діяльність адміністрації і лікарів.

Душили на очах дитини: під Рівним напали на відому активістку

Під Рівним напали на активістку Ольгу Кравчук (скрін: facebook.com/tetiana.pechonchyk)

За словами активістки, у лікарні від пацієнтів вимагали купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету, вимагали гроші за надання послуг, які повинні бути безкоштовними.

Кравчук за час своєї діяльності домоглася великих успіхів - була створена робоча група, яка ініціювала перевірку цільових коштів, виділених медустанові. Перевірка показала, що видаткові накладні по забезпеченню лікарні не відповідають залишкам на складі.

Ольга після нападу звернулася в поліцію. Крім того, активістка сказала, що дуже боїться за дитину, тому свою антикорупційну діяльність вирішила припинити.

Напад на активістів через російську блогершу: несподіваний поворот у скандалі (відео) Мені роками надходили погрози: відомій активістці спалили автомобіль
Новини України активисты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся