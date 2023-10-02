"Душа української пісні". Помер народний артист України Андрій Верес

Що відомо про народного артиста

"Не стало мого друга, душі української пісні - народного артиста України Андрія Вереса. Чотири десятиліття Андрій засновував і вирощував до вищої майстерності численні творчі гурти, долучився до створення відомого в світі ансамблю "Калина", створив 1989 року й був художнім керівником славнозвісного чоловічого гурту "Козацькі забави", в останні роки опікувався ще і місцевим жіночим хором "Перлина Петропавлівки", - написав Ющенко.

Андрій Верес очолював Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня".

"Завдяки його ентузіазму, українська пісня відроджувалася на Київщині з кінця 1980-х років та збирала оплески у десятках країнах світу до останніх днів його активного творчого життя - від Польщі, Нідерландів та Великої Британії до Перу, Еквадору чи Південної Кореї. Його музична дипломатія зробила багато для інтересу до України, для її сприйняття у світі як країни талановитої, батьківщини унікальної культури з міцним корінням", - додав Ющенко.

Народному артисту було 68 років (фото: facebook.com/Андрій Верес)

В останні роки Андрій Верес багато допомагав Збройним силам, підтримував патріотичний дух на фронті.

Поки про причини смерті артиста не повідомляють. У нього залишився син Максим та дружина Галина. Прощання з Андрієм Вересом відбулося 2 жовтня у столиці.

Андрій Верес багато зробив для відродження української музики (фото: facebook.com/Андрій Верес)